Letzten Montag, 13.30 Uhr in der CDU-Zentrale. Die Journalisten warten gespannt auf die Parteivorsitzende. Als Kramp-Karrenbauer das Podium betritt, heben sich erwartungsfroh die Hände über den Tastaturen der Laptops. Alle erwarten eine klare Botschaft an diesem Tag nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Doch die Hände schweben weiter. Es kommt nichts. Die CDU-Chefin verspricht Erneuerung (das bereits seit fast einem Jahr), will mehr zuhören (ganz neuer Ansatz für eine Politikerin), Brücken bauen in die Zukunft (aha) und diskutieren (ich kann es nicht mehr hören). Dabei schaut Kramp-Karrenbauer wie üblich immer leicht nach oben, als erwarte sie von dort Hilfe. Die über ihr schwebende Kanzlerin wird jedenfalls die ganze Woche schweigen. Vielleicht will sie nicht, wie ihre Nachfolgerin als Parteivorsitzende über "Pillepalle" reden. Jedenfalls hat Merkel so vor kurzem die Klimaschutzdebatten bezeichnet. Der Auftritt von AKK nach der Wahl wirkte aber auch wie "Pillepalle".

Ein paar Kilometer den Landwehrkanal abwärts, in der SPD-Zentrale, ist es nicht besser. SPD-Generalsekretär Klingbeil empfiehlt als Konsequenz des historisch schlechtesten Wahlergebnisses seiner Partei bei einer Landtagswahl den Parteifunktionären "Ostkunde". Sie sollen nach Ostdeutschland fahren und sich über die Situation informieren. Knapp dreißig Jahre nach dem Mauerfall welch überraschender und origineller Einfall! Ansonsten ist die SPD weiter mit der eigenen Castingshow "Deutschland sucht den SPD-Vorsitzenden" beschäftigt. Bis Dezember.

CDU und SPD sind trotz Verlusten mit blauem Auge davon gekommen

Bei CDU und SPD ist man mit einem blauen Auge davon gekommen. Die Verluste waren eingepreist. Nur hinter der AfD anzukommen, wäre der Gau gewesen. Nun hofft man, Kretschmer und Woidke werden es schon schaffen statt der bisherigen Zweier- nun Dreier-Koalitionen zu bilden und fünf Jahre durchzuhalten. Die Groko wurschtelt also weiter wie bisher. Von Aufbruch keine Spur.

Tim Herden nimmt die Berliner Politik unter die Lupe. Bildrechte: MDR Die Wahlergebnisse der AfD in Sachsen und Brandenburg werden also mehr oder weniger als Betriebsunfall behandelt, verdammt auf die Seiten des politischen Feuilletons oder abgetan als Ostphänomen. So glaubt der Chef der Heinrich-Böll-Stiftung, Rolf Fücks, in einem Interview mit der "Welt" bei den Ostdeutschen ein "vermuckeltes Untertanenbewusstsein" entdecken zu können. Er sollte die grüne Brille mal absetzen. Auch in Gelsenkirchen erreichte die AfD bei den Europa-Wahlen 16,4 Prozent. In Baden-Württemberg ist sie im Landesparlament drittstärkste Kraft mit über 15 Prozent. Also Untertanengeist überall in Deutschland?

Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer schlägt im "Stern" zurück: "Und wenn man es ganz radikal sieht, ist die Lage jetzt ein westdeutsches Verdienst. Als damals der Osten dem Westen anheimfiel, ist vom Osten nichts geblieben. Nichts, nichts."

Protest und Frust stärken die AfD

So kann man natürlich auch die Probleme sehr schablonenhaft betrachten, die sich hinter dem Wahlergebnis der AfD verbergen. Immer noch ist allerdings Protest ein überwiegendes Motiv der Wahlentscheidung für die AfD. Noch, wie gesagt. Zu wenig werden diese Motive hinterfragt, egal ob in Ost oder West. Dabei geht es nicht nur um Zuwanderung und neuerdings zu viel Klimaschutz. Es geht um zu viel Bürokratie, zu wenig Infrastruktur, lange Wege, um seine Rechte als Bürger durchzusetzen oder sogar einzuklagen, zu wenig Polizei.

Die anderen Parteien werden deshalb die AfD nicht allein schwächen mit dem Verweis auf die rechtsradikalen Tendenzen in ihren Reihen und die entsprechende Vergangenheit einiger ihrer Führungspersonen.

Schon bei der PDS versagte die "Moralkeule"

Die "Rote-Socken-Kampagne" in den 90er Jahren führte nicht zu Erfolgen. Bildrechte: IMAGO Dieser Versuch des ständigen moralischen Pathos besonders von westdeutscher Seite scheiterte schon in den 90er Jahren gegenüber der damaligen PDS. Auch da zeigte sich die ostdeutsche Wählerschaft resistent trotz der vielen Berichte über die angebliche Stasivergangenheit von Gregor Gysi und die linksradikalen Umtriebe der kommunistischen Plattform um Sahra Wagenknecht. Damals wurde die PDS mit weit über 20 Prozent gewählt in Sachsen und in Brandenburg. Sie galt als Protestpartei wie heute die AfD, nur vom gegenüberliegenden politischen Ufer. Der Verfassungsschutz operierte in ihrem Umfeld. Die Entzauberung der PDS und jetzt der Linkspartei passierte erst durch die Regierungsbeteiligungen und bitteren Kröten, die oft besonders ihre eigenen Wähler schlucken mussten.

AfD hat Glück, nicht regieren zu müssen