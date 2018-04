Ich fand ihn in einer Kaufland-Filiale zwischen dem Kühlregal und der Süsswaren-Abteilung: den Ramadan-Kalender. Ich war auf der Suche nach ihm, nachdem mich ein Kollege, nicht ohne eine gewisse Entrüstung, auf dieses neue Warenangebot aufmerksam gemacht hatte.

Bei Kaufland in Berlin-Mariendorf, nicht unbedingt ein multikultureller Kiez, wurde er neugierig umschwärmt von einigen Kindern ohne Migrationshintergrund. Denn das Angebot ist durchaus verlockend. Es gibt nicht nur 24 Türchen wie beim Adventskalender, sondern 30. Statt eintöniger Schokoladenfüllung verspricht die bunte Aufmachung auch Spielzeug, Quiz und Gewinnspiel. Da kann ein deutsches Kinderherz aus dem christlichen Abendland schon schwach werden und überlegen, zum Islam zu konvertieren.

Marktwirtschaft contra Islamdebatte

Zeigt es aber nicht auch mal wieder die mangelnde Moral des Kapitals? Während noch die Politik streitet, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, schafft eine deutsche Supermarktkette mit dem Ramadan-Kalender Fakten. Warum auf die Kaufkraft von über fünf Millionen Muslimen in Deutschland verzichten und zuschauen, wie sie in ihren eigenen Geschäften einkaufen?



Sicher werden sich jetzt einige Leser empören über diesen merkantilen Sittenverfall und in der Annahme bestätigt fühlen, demnächst zu Allah beten zu müssen und nicht mehr billige Schweineschnitzel in der Kühltruhe zu finden. Ich kann sie beruhigen. Eine aktuelle Prognose des "Pew Forum on Religion" prognostiziert, dass bis 2050 der Anteil der Muslime in Deutschland zwar von jetzt 5,8 auf dann 10 Prozent anwächst. Sie stehen aber dann immer noch einer christlichen Mehrheit von 59,3 Prozent gegenüber.

Zuwanderungs-Lebenslüge der Deutschen

Trotz alledem führen wir permanent diese Islam-Debatte und grenzen damit die Muslime in diesem Land aus. Vor allem, weil wir nicht mit ihnen, sondern über sie reden und ein Urteil fällen. Das leistet islamistischen Kräften Vorschub, die sich so in ihrer Gegnerschaft zur offenen westlichen Gesellschaft bestärkt sehen und damit besonders unter jungen Muslimen erfolgreich werben. Unser deutsches Grundproblem ist eine Lebenslüge, mit der wir seit der Ankunft des ersten türkischen Gastarbeiters muslimischen Glaubens 1961 in Deutschland leben. Wir glauben, sie gehen wieder. Dafür stand früher der Begriff "Gastarbeiter" und heute Asylbewerber oder Flüchtling. Dem ist aber nicht so. Die meisten bleiben.

Integrationskonzept fehlt

Statt den Tatsachen ins Auge zu sehen, haben wir seit über einem halben Jahrhundert versäumt, Zuwanderer, vor allem muslimischen Glaubens, in unsere Gesellschaft zu integrieren. Abgesehen davon verwechseln wir oft Integrieren mit Assimilieren: Wer hierher kommt, soll seine ethnische und religiöse Identität aufgeben und zu einem guten Deutschen werden. Aber würden wir uns das selbst gefallen lassen, wenn wir in ein anderes Land oder einen anderen Kulturkreis ziehen würden? Dieses Versäumnis der Politik ist nicht allein ein deutsches Phänomen. Auch in Frankreich, Spanien oder Italien ist es zu beobachten.

Nach dem Zustrom hunderttausender Flüchtlinge aus muslimischen Ländern tritt diese verfehlte deutsche Integrationspolitik besonders zu Tage. So hat es Angela Merkel mittlerweile über drei Jahre nicht geschafft, ein Konzept für die Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive vorzulegen. Ganz zu schweigen, von der mangelhaften oder gescheiterten Integration der Menschen mit Migrationshintergrund, die schon lange in diesem Land leben.

Konkurrenz um Wohnraum, Arbeit und Sozialleistungen

Schauen wir uns doch einmal um. Wie viele Kinder der einstigen "Gastarbeiter" sind Abgeordnete im Bundestag, arbeiten in den Medien als Journalisten oder sitzen im Vorstand eines Dax-Konzerns? Vielmehr kann man im alltäglichen Leben zusehen, wie neue Parallelgesellschaften entstehen.



Das schafft Verunsicherung und Ablehnung in der deutschen Mehrheitsgesellschaft und nicht nur bei denen, die mit den Zugewanderten um billigen Wohnraum, Arbeitsplätze und Sozialleistungen konkurrieren.

Der Journalist Joachim Wagner bilanziert ganz richtig in seinem neuen Buch "Die Macht der Moschee": "Die steigende Tendenz der Muslime zur kulturellen Selbstbehauptung und die Forderung der Bevölkerung, sich der deutschen Kultur anzupassen, vertragen sich nicht miteinander. Sie sind wie zwei Züge auf einem Gleis, die ohne Rotsignal aufeinander zurasen."

Religion akzeptieren, Antisemitismus ablehnen

Somit macht es Kaufland mit dem Ramadan-Kalender richtig. Wenn wir wollen, dass sich Muslime in unserem Land integrieren, müssen wir ihre Religion respektieren, wenn auch nicht in allen Ausprägungen akzeptieren wie den vorhandenen Antisemitismus oder die weitgehende Ablehnung einer Gleichberechtigung von Mann und Frau.



So steht es im Grundgesetz, Artikel 4: "Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet."