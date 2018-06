Italien bedient momentan wieder alle Klischees. Chaos bei der Regierungsbildung. Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten kommen und gehen und kommen dann doch wieder. Mögliche Minister werden abgelehnt und dann doch vom Staatspräsidenten akzeptiert. Die Koalition aus Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung schwebt zwischen Gelingen und Scheitern. Wir Deutschen stehen mit erhobenen Zeigefinger und Ratschlägen ungefragt zur Seite, nachdem unsere stabile deutsche Demokratie nur zwei Anläufe und sechs Monate brauchte für eine neue Regierung. Natürlich finden wir auch das Regierungsprogramm dieses Bündnisses aus politischen Rechts- und Linksaußen für völlig inakzeptabel - mit einer Steuerreform, die nur noch zwei Stufen kennt, mit einer Absetzung der Rentenreform, einem Grundeinkommen für Arme und der Ablehnung der Sanktionen gegen Russland. Geht gar nicht.

Italiens neue Regierung löst Wahlversprechen ein

Aber zur Erinnerung: Genau dafür wurden Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung gewählt. Normalerweise ist es dann auch so in der Demokratie: Wahlversprechen werden eingelöst. Ansonsten gilt, wie es früher gern Angela Merkel aussprach, als sie noch nicht Kanzlerin war: Versprochen gebrochen.

Manchmal sollten wir Deutsche auch in den Spiegel schauen, bevor wir im Glashaus mit Steinen werfen. Gern sind wir der Zuchtmeister Europas und machen uns mit Sparvorschlägen egal ob für Griechenland, Spanien oder Frankreich, nicht gerade beliebt. Meist treffen sie Arbeitnehmer und Rentner in den jeweiligen Ländern. Über die EU-Kommission oder den EU-Rat der Staats- und Regierungschefs machen wir Druck, unsere Ideen durchzusetzen.

Deutsche predigen Wasser und trinken Wein

Tim Herden Bildrechte: ARD Hauptstadtstudio, Steffen Jänicke Nur im eigenen Lande ticken wir ganz anders. Natürlich gibt es seit gut fünf Jahren einen ausgeglichenen Haushalt. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass wir sparen. Unsere Staatsausgaben sind seit 2010 von 296 Milliarden Euro auf 325,4 Milliarden Euro 2017 gestiegen. Unsere Staatsverschuldung wuchs im gleichen Zeitraum von 2,012 Billionen Euro auf 2,087 Billionen Euro. Trotzdem gönnten wir uns soziale Wohltaten wie Mütterrente und Rente mit 63. Wie meinte schon Heinrich Heine: "Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser."

Wenn wir uns wundern, warum Europa bei vielen Europäern immer weniger beliebt es, liegt die Antwort auf der Hand: Es liegt auch am Auftreten der Deutschen. Wir dominieren als stärkste Wirtschaftsmacht die EU. Ohne uns geht nichts und schon gar nicht, was uns gegen den Strich geht. Die Lektionen für Italien sind nur ein Beispiel. Den Polen raten wir zu einer anderen Justizreform. Die Ungarn kritisieren wir wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Die Tschechen werden argwöhnisch beäugt, weil ihr Präsident gern bessere Beziehungen zu Russland hätte. Sicher gibt es für unsere Haltung durchaus gute Gründe. Wir haben ein anderes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, wollen die Last der Flüchtlinge gerecht in Europa verteilt wissen und sehen in Russlands Ukraine-Politik einen Bruch des Völkerrechts.

Mehr Verständnis für die anderen EU-Staaten

Manchmal täte es aber gut, wenn wir vorher versuchen zu verstehen, warum die Wähler in Italien, Tschechien, Polen und Ungarn Regierungen ins Amt wählen, die Positionen vertreten, die wir Deutschen ablehnen. Beispiel Osteuropa. Die Staaten standen knapp vierzig Jahre unter der Knute der früheren Sowjetunion, mussten nach deren Pfeife tanzen im Warschauer Vertrag oder im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe RGW. Wer ausscherte, bekam Ärger. Dann kam der kurze Moment der Freiheit nach dem Ende der Sowjetunion und die Emanzipation dieser Länder. Die Chance, wirklich zu Europa zu gehören, nutzten sie, auch weil viel Geld winkte. Deutschland trieb das gern mit voran, denn für unsere Unternehmen öffneten sich neue Märkte. Doch die Länder wollten nicht einfach das frühere Diktat aus Moskau durch ein Diktat aus Brüssel ersetzen, bei dem Deutschland gern den Ton angibt. Das fördert EU-kritische Parteien.

In westeuropäischen Ländern ist es nicht anders. Was hat sich durch das Spardiktat in Italien oder Griechenland verändert, das besonders der ehemalige Finanzminister Schäuble durchsetzte? Nach der Finanzkrise von 2008 wurden die Banken gerettet. Die Normalbürger, auch in Deutschland, sehen dagegen durch die Niedrigzinspolitik ihre Spareinlagen und Altersvorsorge schmelzen. Kein Wort mehr über die Finanztransaktionssteuer, die auch Banken und Aktionäre zur Kasse gebeten hätte. Mit diesen Milliarden hätten die europäischen Haushalte durchaus saniert werden können, und es hätte zu einer gerechteren Lastenverteilung zwischen Arm und Reich nach der Finanzkrise geführt. Gerade wenn man die Höhenflüge der Aktienmärkte berücksichtigt. Besonders bei der Finanztransaktionssteuer stellte sich die deutsche Politik quer - aus Eigeninteresse, weil man angeblich Auswirkungen für den Börsenplatz Frankfurt/Main fürchtete.