Stellen wir uns mal Folgendes vor: Rostock-Warnemünde in diesen Tagen. Eine leichte Brise zieht über das Meer. Die Menschen liegen am Strand oder schwimmen im Wasser, genießen ihren Urlaub. Am Horizont taucht ein Schiff auf, steuert mit hohem Tempo auf die Hafeneinfahrt zu. Zwei Schiffe der Bundespolizei fahren ihm entgegen, legen sich quer. Mit Mühe wird eine Kollision verhindert. Am Strand hört man die Ansage: "Verlassen Sie sofort die deutschen Hoheitsgewässer!" Das Schiff hat auch einen Namen: "Sea-Watch 3". An Bord 50 Flüchtlinge, gerettet aus dem Meer. Mitten in der Ostsee. Jetzt lässt die Kapitänin den Anker fallen. Was nun?