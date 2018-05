FDP-Chef Lindner spricht auf dem 69. Bundesparteitag. Bildrechte: dpa

Ein Kosmonaut schwebt über die Leinwand des FDP-Parteitages in Berlin. Die Animation soll das Wunsch-Image der Liberalen unterstreichen: Sie möchte ein "Zukunftslabor Deutschlands" sein. Allerdings hat die renovierte Partei nach dem Wiedereinzug in den Bundestag auch schon die erste Bruchlandung hinter sich.

Parteichef Christian Lindner schaltete kurz vor dem Durchbruch der Jamaika-Verhandlungen den Autopiloten ab, der die Liberalen geradewegs in die Regierungsverantwortung gesteuert hätte. Stattdessen landete er seine Partei auf den harten Oppositionsbänken des Bundestages. Dabei wiederholte er unentwegt sein Mantra: Lieber nicht regieren, statt falsch regieren.

Wähler verärgert über Absage an Jamaika

Dort sitzt die FDP nun neben drei anderen Parteien – AfD, Linke und Grüne – und balgt sich mit ihnen um die Aufmerksamkeit des Bürgers. Der wiederum nimmt der Partei diesen harten Kurswechsel offenbar immer noch übel. In Umfragen kommt die FDP noch auf acht Prozent, einiges entfernt vom Wahlergebnis mit 10,7 Prozent.

Lindner hat seiner Partei die Chance genommen, an der Politik, die er kritisiert, etwas zu ändern. Bildrechte: dpa Christian Lindner tut das als temporäre Delle ab. Aber irgendwie wirkt er in der Rolle des Oppositionspolitikers von eigenen Gnaden wie ein Prinz Naseweis – ständig bemüht, der Großen Koalition anzukreiden, wo sie den Erfordernissen der Zeit hinterherhinkt: bei der Digitalisierung, in der Bildungspolitik und natürlich in der Steuerpolitik. Aber warum hat er seiner Partei die Chance genommen, ihre Ziele in diesen Politik-Bereichen selbst in Regierungsverantwortung durchzusetzen?



Viele haben auf die FDP als Modernisierungsmotor in einem Jamaika-Bündnis gehofft. Dass Lindner jetzt immer betont, durch seinen Ausstieg aus den Verhandlungen hätte er die Modernisierung bei Union und Grünen in Gang gesetzt, wirkt wie die Ausrede des ertappten Sünders.

Lindner sanierte die FDP

Immerhin muss man Lindner zugutehalten, dass er die gute alte FDP in den vier Jahren außerparlamentarischer Opposition saniert und aufgemöbelt hat. Er hat den Staub der Bundesrepublik in den Zeiten von Adenauer bis Kohl weggewischt, der immer noch auf der FDP lag. Lindner hauchte der Partei neues Leben ein.

Es sind nicht nur die neuen grellen Farben der Parteisymbolik. Es ist nicht nur sein dynamisches, betont jugendliches Auftreten. Es sind vor allem neue Gesichter bei der FDP. Es zeigt sich bei den Wahlparties und bei Parteitagen: Die Partei hat sich deutlich verjüngt. Und wer von der Altersklasse nicht mehr ganz passt, wie Wolfgang Kubicki, versucht wenigstens jugendlich zu wirken.

Eine Kolumne von MDR AKTUELL Hauptstadtkorrespondent Tim Herden. Bildrechte: MDR Die FDP will das neue digitale Deutschland verkörpern. "Innovation" ist das Lieblingswort. 47 Mal kommt es im Leitantrag zum Parteitag vor. Bildung soll das Leben durchziehen von der Schule bis zur Rente. Sicher kein schlechter Ansatz.



An anderen Stellen blieb man sich treu. In der Steuerpolitik singt man immer noch den Evergreen der Steuersenkung. In der Asyl- und Flüchtlingspolitik dagegen taucht man nun plötzlich rechts neben der Union auf, wenn man den Familiennachzug ablehnt. Vehement streitet Lindner aber ab, damit enttäuschten Wirtschaftsliberalen in der AfD Asyl bei der FDP anzubieten.

Eine Rarität in Ostdeutschland

In Westdeutschland greift das neue Image durchaus beim Wähler. Im Osten hat es die Partei weiter schwer. Sie leidet hier natürlich wie die anderen Parteien unter der großen Zurückhaltung der Bürger, sich in Parteien zu engagieren. Aber es fehlen offenbar auch die Aufsteiger, die das von Lindner vermittelte Lebensgefühl teilen. Sie sind zum großen Teil in den Westen abgewandert.