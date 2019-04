In der DDR wurde durchgeimpft. War das so schlimm? Es war für mich eine Selbstverständlichkeit, dass dies nicht nur meinem eigenen Schutz, sondern auch dem Schutz meiner Mitmenschen diente. Sicher wurde das agitatorisch unterstützt im Schulunterricht.

In der gesamtdeutschen Bundesrepublik ist das aber offenbar ein Problem. Der Wunsch des Gesundheitsministers nach einer Pflichtimpfung gegen Masern wird zum Teil fast als Angriff auf die Verfassung gewertet. Denn es heißt im Artikel 2, Absatz 2 des Grundgesetzes: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“

Dieser Artikel beschreibt die Zwickmühle rund um das Impfen. Natürlich wäre eine Impfpflicht ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Andererseits aber gefährdet die Impfverweigerung, zum Beispiel bei Prävention gegen Masern, die Unversehrtheit anderer Menschen. Deshalb sage ich, her mit dem Gesetz!

Aktuell gibt es neben einer möglichen Impfpflicht noch ein anderes Thema in der Gesundheitspolitik, wo der Wille des Einzelnen gegen das Wohl der anderen abgewogen wird: Die Widerspruchslösung bei der Organspende . Ich habe seit mehr als zehn Jahren einen Organspenderausweis in meiner Brieftasche.

Ausgefüllt habe ich ihn nach einem Beitrag über einen jungen Patienten, der auf eine neue Niere wartete. Diese Verzweiflung war herzergreifend. Kein Einzelfall. 2017 warteten 7.620 Menschen in Deutschland auf eine neue Niere. Ich stellte mir die Frage, warum sollte meine vielleicht noch verwendbare Niere in ein kaltes Grab wandern oder in einem Krematorium verbrennen, wenn sie einem anderen Menschen Leben schenken kann? Deshalb bin ich auch für die Widerspruchslösung.

Organspende ist gelebte Nächstenliebe. Bildrechte: imago/Christian Ohde

Man müsste sich nur in ein Register eintragen lassen, wenn man kein Organspender sein will. Das heißt auch, man muss sich mit dieser Frage vorher auseinandersetzen. Vielleicht ändert dadurch der ein oder andere auch seine Ansicht.



Natürlich weiß ich um die religiösen und auch ethischen Vorbehalte und will sie gar nicht klein reden. Ich will auch nicht das Recht auf Individualität des Einzelnen einschränken. Aber in einer Zeit, wo ja immer wieder das christliche Abendland beschworen wird, fällt mir da ein Begriff als Gegenargument ein: Barmherzigkeit.