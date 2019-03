Sofort kletterte Verkehrsminister Scheuer erneut auf die Barrikade und forderte in einem Protestschreiben an die EU ein Absenken der NOX-Werte. Die Dieselkrise also nur ein Fake? Tausende Studien von Weltgesundheitsorganisation und Wissenschaftlern Makulatur? Leider hatte sich Köhler verrechnet und wurde nun wieder aus den Talkshows ausgeladen.

Die Entschuldigung, der Zeitdruck, die Konkurrenz, lasse manchmal nur wenig Zeit für ordentliche Recherche, Nachdenken und Einordnen. Da nehme ich mich gar nicht aus. Ich trabe auch mit den Lemmingen mit, wenn die Panik mal wieder ausbricht. Stellt man sich in die rollende Brandung, wird man auch schnell von Planungsredakteuren und Chefs vom Dienst hinweg gespült und steht dann doch mit den anderen am Ufer und erzählt dem User, was man zu wissen glaubt.

Bei uns Journalisten bleiben Kratzer im Lack der Glaubwürdigkeit. Vor allem sollten wir richtige und nicht meinungsgefärbte Fakten vortragen. So musste ich lernen, dass trotz Tempolimit in vielen Ländern mehr Menschen pro einer Milliarde Fahrzeugkilometer sterben als in Deutschland und nur in einzelnen weniger. In Belgien sind es 2,9 Personen, in Deutschland 1,9 und in den Niederlanden 1,2. Quelle: Statista. Recherche ist gar nicht so schlecht.