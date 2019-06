Die Schlagzeilenmacher überschlagen sich seit der Europa-Wahl. Die Grünen werden zur neuen Volkspartei gekürt, statt Rot-Rot-Grün oder Jamaika ist nun Grün-Rot-Rot eine Option und Robert Habeck rüttelt schon mal am Kanzleramt. Da unterläuft uns Journalisten schon der erste Fehler! Bei den Grünen muss eigentlich immer eine Frau als Spitzenkandidatin an oberster Stelle stehen. Wenn es also mit rechten Dingen zugeht, könnte nur Annalena Baerbock Kanzlerin werden. Eine Doppelspitze wird es jedenfalls nicht fürs Kanzleramt geben.

Ohne Frage. Die Grünen surfen nach dem Europa-Wahlergebnis auf einer Erfolgswelle – in den Umfragen. Kein neues Phänomen. 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima lagen die Grünen schon mal bei 23 Prozent bundesweit, wurden bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg auch stärkste Partei und Winfried Kretschmann erster grüner Ministerpräsident. Bei den Bundestagswahlen zwei Jahre später, im Herbst 2013, landete die Partei dann bei 8,4 Prozent. Deshalb sollte sich die journalistische Euphorie auch eher in Grenzen halten.

Die Trümpfe der Grünen

Einige Trümpfe haben die Grünen natürlich in der Hand. Da ist ihr Markenkern. Keine Partei steht so klar für Klimaschutz und eine offene Gesellschaft wie Bündnis 90/Die Grünen. Spätestens mit dem Führungswechsel zu Annalena Baerbock und Robert Habeck gibt es eine große Geschlossenheit. Die beiden verkörpern jeder auf seine Art einen anderen Politikstil. Baerbock mit ihrer klaren Sprache, Habeck mit seinem Charisma. Allerdings fragt man sich nach mancher Habeck-Rede: Was hat er denn eigentlich nun konkret gesagt? Zudem herrscht über den Schützengräben zwischen den sogenannten Realos und Fundis ein stabiler Waffenstillstand.

Die neue Grünen-Doppelspitze Baerbock/Habeck überzeugt bislang. Bildrechte: dpa Zudem nutzt den Grünen das kurze Gedächtnis des Wählers und von uns Journalisten. Die Grünen führten an der Seite von Kanzler Schröder Deutschland in den ersten Kampfeinsatz im ehemaligen Jugoslawien. Die Grünen trugen als Regierungspartei die Hartz-IV-Gesetze und das Absenken des Rentenniveaus mit. Die Grünen wollten den wöchentlichen Veggie-Day.

Die Grünen regieren längst mit - über den Bundesrat

Wer glaubt, die Grünen seien nicht in Regierungsverantwortung, täuscht sich. In neun von sechzehn Bundesländern sind die Grünen an der Regierung beteiligt. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Koalitionen. Mal nur mit der SPD oder mit SPD und Linkspartei oder auch mit der SPD und FDP oder mit der CDU und FDP oder mit der der CDU und SPD oder nur mit der CDU – in Hessen als Juniorpartner, in Baden-Württemberg als führende Regierungspartei.

Unser Hauptstadtkorrespondent Tim Herden kommentiert das Berliner Politikgeschäft. Bildrechte: MDR Man kann es pragmatisch nennen, mit allen zu können. Oder ist es ein Ausdruck von Beliebigkeit? Über diese Regierungsbeteiligungen haben die Grünen über den Bundesrat ganz erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen in diesem Land. So verzögerten sie die Verabschiedung des Digitalpakts für die Schulen oder schieben weiter die Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten um Tunesien, Marokko, Algerien und Georgien auf die lange Bank. Schon jetzt ist absehbar, dass Länder mit grüner Regierungsbeteiligung den Vermittlungsausschuss anrufen werden, wenn es um das Migrationspaket geht, dass im Bundestag beschlossen wurde.

Angst vor dem Höhenrausch

Die Grünen selbst reagieren vorsichtig auf den Boom. Sie wissen, dass dieser Vertrauensvorschuss schnell verspielt werden kann, wenn sie ihre Politik in einer zukünftigen Koalition umsetzen wollen. Denn mehr Klimaschutz wird den Bürger Geld kosten. Das verschweigen die Grünen auch gar nicht: Steuern auf den Ausstoß von Kohlendioxid oder Flugbenzin, die Abschaffung der steuerlichen Begünstigung von Dienstwagen. Auch die Einführung einer Bürgerversicherung sowohl für die Renten- als auch für die Krankenversicherung unter Berücksichtigung aller Einkünfte könnte zu steigenden Beiträgen für die Gutverdienenden führen.