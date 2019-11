Ostdeutsche Wahlergebnisse sollten Alarmzeichen sein

Die Wahlergebnisse sind Anzeichen für einen beginnenden Sinkflug, aber nicht unbedingt für eine Bruchlandung. Sie zeigen ein Problem der Grünen im Brennglas: Klimaschutz finden viele nur gut, so lange es nicht ans eigene Portemonnaie geht. Dann hört der Spaß auf.

Den Grünen muss man zugute halten, dass sie ehrlich sind. Im Klimaantrag des Parteitages stehen bittere Pillen für die automobilen Deutschen drin: Ab 2025 sollen keine neuen Bundesstraßen mehr in Angriff genommen werden zugunsten der Schiene. Ab 2030 dürften keine Diesel und Benziner mehr zugelassen werden. Man will autofreie Innenstädte durchsetzen und City-Maut-Projekte fördern. Einige Änderungsanträge sehen einen früheren Kohleausstieg vor und eine schnellere Abschaltung der Kohlekraftwerke. Dafür soll stärker die Windkraft ausgebaut werden, sowohl an Land (onshore) und auf See (offshore).

Windkrafträder sind in einigen ländlichen Regionen umstritten - auch die Grünen ringen um eine Position dazu. Bildrechte: colourbox.com Gerade Kohleausstieg und Windkraft rufen in Ostdeutschland – und nicht nur dort – die klimapolitischen Antipoden auf den Plan, die AfD. Mit Erfolg. Beim Kohleausstieg gibt es in den ostdeutschen Revieren die Angst, eine zweite Deindustrialisierung wie nach 1990 zu erleben. Bei der Windkraft sehen die Menschen in den ländlichen Räumen weniger die Erhaltung der Natur durch emissionsfreie Energiegewinnung, sondern vielmehr die Zerstörung von Landschaften und Landschaftsbildern.

Oft tun sich die städtischen westdeutschen Milieus der Grünen schwer damit, diese ostdeutschen Ängste zu verstehen. In Städten stehen ja auch keine Windräder. Mehr als zwei Drittel der Wähler, egal ob in Sachsen oder Thüringen, sagen, die Grünen kümmern sich zu wenig um Wirtschaft und Arbeitsplätze, befinden ihre Klimapolitik für zu radikal.

Statt Klimaradikalismus eher Klimarealismus

Die Vorsitzenden Baerbock und Habeck versuchen deshalb zu viel Klimaradikalismus in der Partei einzudämmen und zugleich auch mehr soziales Gewissen zu zeigen. Auf dem Parteitag in Bielefeld war dafür das Thema Wohnen auserkoren: mehr sozialer Wohnungsbau, Mietsteigerungen höchstens von drei Prozent pro Jahr, ein Rechtsanspruch auf Wohnungstausch. Man versucht auch die wirtschaftspolitische Kompetenz zu stärken, aber verliert sich da in allgemeingültigen Schlagworten: bessere Infrastruktur, mehr Digitalisierung, Gründeroffensive. Das steht in jedem Parteiprogramm von rechts bis links.

Habeck oder Baerbock Kanzlerkandidatin?

Der Aufwind der Grünen hängt auch mit Personen zusammen, wenn man ehrlich ist, mit einer Person: Robert Habeck. Er verkörpert wie kein anderer das grüne Lebensgefühl. Er weiß zwar nicht viel über die Pendlerpauschale, doch ihn umschwebt die Aura des Machers. Er ist ein neues Gesicht in der Berliner Politik, redet nicht vom Blatt, sondern frei, wirkt ein wenig wie ein politischer Sunnyboy von der Küste Schleswig-Holsteins. Bei seinen Auftritten reagiert das grüne Publikum oft wie bei der Ankunft des Heilands.

Habeck wäre der geborene Kanzlerkandidat der Partei, wenn er nur kein Mann wäre. Seit dem Abgang von Joschka Fischer 2005 hat die Partei keine Führungsfigur, die weit in die Gesellschaft ausstrahlt. Aber die Grünen mögen keine Überflieger. So versetzte man Habeck einen Dämpfer auf dem Parteitag mit einem zwar überragenden, aber schlechteren Ergebnis als für seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock.