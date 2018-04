Weiblicher, jünger - CSU? Irgendetwas an diesem Satz stimmt nicht. Genau. Die CSU. Der "Herrenverein" der Union beteiligt sich ganz offensichtlich nicht an der Vorgabe der Kanzlerin, die Regierungsmannschaft weiblicher und jünger aufzustellen. Neun Männer, inklusive Minister, lächeln vom Internetportal des neu geschaffenen Innen- und Heimatministeriums.

"Gruppenbild ohne Dame", "Allein unter Männern", "Männerklub", "Mann-o-Mann". Für die Vorstellung seiner Kompetenzriege erntet Seehofer zu Recht Spott und Häme. Und das ganz sicher nicht, weil Frauen heutzutage noch ständig Hilfe bräuchten, um Karriere zu machen. Nein, es geht hier nicht um eine Quotendebatte, sondern um viel mehr. Es geht um eine Selbstverständlichkeit, so wie bei vielen anderen politischen Errungenschaften auch.

In dieser Legislatur feiern wir zwei davon. Im November wird das Frauenwahlrecht 100 Jahre alt. Und 2019 jährt sich die Geburtsstunde des Grundgesetzes zum 70. Mal. Darin steht auch der Satz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt". Rechtlich scheint im Grunde alles klar. Worüber reden wir hier also?

Wir reden darüber, dass die Realität in einigen Bereichen leider immer noch anders aussieht. "Frauen sind in Führungspositionen noch immer unterrepräsentiert", stellt auch Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag nüchtern fest. Das selbst gesteckte Ziel: "Wir wollen daher die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen des öffentlichen Dienstes bis 2025 erreichen."