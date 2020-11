Populisten in Europa auf dem Vormarsch

In anderen europäischen Staaten ist diese Spaltung schon viel spürbarer. Dort haben zum Teil sogenannte Populisten die Macht bereits errungen. In Großbritannien führte sie zum Brexit. In Ungarn und auch Polen werden die rechtskonservativen Regierungen von einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung getragen. In Österreich wurde der Aufstieg der FPÖ nur durch die Großmannssucht des Ex-Parteivorsitzenden Heinz-Christian Strache gebremst.

Deutschland hat vielleicht bisher Glück gehabt, dass es hier keinen Boris Johnson, Viktor Orban oder Jaroslaw Kaczynski gegeben hat. Ihr Erfolg resultiert nicht allein aus ihrer Persönlichkeit, sondern sie sind wie Trump "Produkt und Symptom der Spaltung der Gesellschaft", so der amerikanische Politologe Daniel Ziblatt, Autor des Bestsellers "Demokratien sterben leise". Ursache ist für ihn eine wachsende Zukunftsangst, gerade auch in der ländlichen Bevölkerung. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur sagte er:

Viele fürchten sich vor der Zukunft und wenn man sich vor der Zukunft fürchtet, ist das sehr gefährlich. Daniel Ziblatt, Politologe

Böse Bauern und Kohlekumpel?

Bundesumweltministerin Svenja Schulze versuchte Ende 2019, Landwirte auf einer Demonstration von der Notwendigkeit von Reformen zugunsten des Klimaschutzes zu überzeugen. Bildrechte: dpa So ist das auch in Deutschland. Bei den bevorstehenden wirtschaftlichen Umwälzungen, zum Beispiel durch den Klimaschutz, fühlen sich bestimmte Gruppen als Verlierer. Zwei Beispiele: Da sind die Landwirte, von denen mehr Tierschutz und mehr ökologischer Landbau gefordert werden. Sie werden aber für ihre Produkte nicht ausreichend bezahlt, trotz Subventionen. Die Politik bringt nicht den Mut auf, den Kunden im Einzelhandel durch Preisuntergrenzen höhere Preise zuzumuten. Viele Bauern bleiben in Konkurrenz zu Agrarfabriken auf der Strecke.



Und so notwendig für den Klimaschutz der Ausstieg aus der Kohle ist, kann er aber nicht zu Lasten der Menschen in den Tagebauregionen gehen. Gleichzeitig dann den klimagerechten Umbau der Energieversorgung mit Windparks und riesigen Solarfeldern in die Regionen zu verlagern, ohne dass die Kleinstädte und Dörfer davon profitieren, schafft weitere Ungleichgewichte. Bei allen diesen Themen wird, statt mit politischem Handeln zu überzeugen, oft nur von oben agitiert und auch schnell in gute Klimaschützer und böse Bauern und Kohlekumpel eingeteilt – und damit die Spaltung nur vertieft.

Fortschrittsdruck erzeugt Verlierer

So erzeugt der berechtigte Drang nach Fortschritt beim Klimaschutz oder bei der Digitalisierung der Arbeitswelt viele Verlierer. Sie fühlen sich abgehängt und es wächst die Bereitschaft, den Trumps dieser Welt zu folgen. Nicht zu Unrecht fragen viele von ihnen, warum jetzt in der Corona-Krise plötzlich so viele Hunderte Milliarden vorhanden sind oder Probleme schnell und unbürokratisch gelöst werden, wie es in normalen Zeiten nicht der Fall ist.