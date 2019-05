Feldmarschall Wilhelm Keitel (Mitte), Oberkommandierender der Wehrmacht, unterschrieb am 9. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst die Kapitulations-Urkunde der deutschen Wehrmacht. Zwei Tage zuvor hatte Alfred Jodl im französischen Reims die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet, die am 8. Mai in Kraft trat und damit den Zweiten Weltkrieg in Europa beendet. Der Akt wurde in Berlin von Feldmarschall Keitel mit den sowjetischen Vertretern wiederholt. Russland feiert deshalb das Kriegsende am 9. Mai. Bildrechte: IMAGO