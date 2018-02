Unter der Lupe Keine Heimat mehr?

Was ist so schlimm an einem Heimatministerium? Unser Hauptstadtkorrespondent Tim Herden findet: Schlimm ist vor allem, wie die Politik die "Heimat", also kleine Städte und Dörfer, jahrelang totgespart hat.

von Tim Herden, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL