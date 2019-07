Die einstige Klimakanzlerin Angela Merkel hat sich beim Klimaschutz von Paulus zum Saulus zurückverwandelt. Unter ihrer Führung ist Deutschland zum Klima-Nachzügler geworden. Die Klimaziele werden immer wieder nicht erreicht. Das regte lange niemanden wirklich auf. Außer die Grünen. Das ist nun mal auch ihr Job. Aber wir wohnen nicht in Grönland, wo die Eisbären immer öfter vergeblich nach Eisschollen Ausschau halten und auch nicht auf den Malediven, die irgendwann im Meer untergehen. Wir wohnen in Deutschland, fahren schön große SUV, fliegen mal schnell vom Berlin nach München, weil uns der ICE zu langsam ist und pusten viel Klimagift CO2 in die Luft. Nun gibt es die Jugendbewegung „Fridays for Future“, eine Generation, die dem eigenen Untergang nicht zusehen möchte. Zudem das Wahlergebnis besagter Grüner bei den Europa-Wahlen. Und natürlich eine Umfrage. Für 48 Prozent war bei der Europawahl der Klimaschutz das entscheidende Thema. Seitdem ist „Klimaschutz“ das meist gebrauchte Wort in der deutschen Politik. Auch wenn Worte eben nicht Taten sind. Und da hapert es gewaltig.