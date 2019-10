Wer das nicht will, soll die Bahn nehmen. Kleines Problem: Sie steuert die beliebten deutschen Urlaubsgebiete wie Nord- und Ostsee oder Alpen, wenn überhaupt, meist nur mit Regionalzügen an. Zum Darß gäbe es als Alternative nur den Bus - auch nicht allzu oft. Zu den Ostseebädern auf Rügen mit Ausnahme von Binz ginge es nur mit den Dampflokzügen des Rasenden Roland. Wenn die dann nicht auch verboten sind. Wohin dann aber mit Koffern, Kinderwagen, Zelt und Ski?

Kohlendioxid könnte man allerdings einsparen, wenn die Bahn auf Fernverkehrsstrecken richtig funktionieren würde und man deshalb den Inlandsflugverkehr einstellen könnte. Mit Kontrollen, Wartezeiten, Verspätungen sowie der An- und Abreise zum und vom Flughafen ist man sowieso oft nur von der reinen Flugzeit im Inland schneller als mit dem Zug. So würde auch wirklich CO2 eingespart werden. Nur tut das die Bahn nicht. Verspätungen und Zugausfälle sind der Normalfall.

Wäre es wirklich so schlimm, wenn man eine Viertelstunde früher aufstehen müsste, um seinen Arbeitsplatz, dazu auch noch sicherer, zu erreichen? Doch mit Vernunft ist es in der Verkehrspolitik in Zeiten des Klimawandels nicht weit her.