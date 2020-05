Jörg Meuthen reitet wahrscheinlich seinem politischen Sonnenuntergang entgegen. Dabei hat er nur laut Satzung der AfD gehandelt. Dort heißt es unter §2: "Verschweigt ein Bewerber bei seiner Aufnahme in die Partei eine laufende oder ehemalige Mitgliedschaft in einer in Absatz 4 bezeichneten Organisation, gilt ein gleichwohl getroffener Aufnahmebeschluss als auflösend bedingt, mit der Maßgabe, dass der Wegfall der Mitgliedschaft erst ab Eintritt der Bedingung stattfindet. Auflösende Bedingung ist die Feststellung des Verschweigens durch Beschluss des zuständigen Landesvorstands oder des Bundesvorstands." Gemeint sind rechtsradikale oder rechtsextremistische Parteien und Organisationen.

MDR-AKTUELL-Hauptstadtkorrespondent Tim Herden Bildrechte: MDR Andreas Kalbitz hat seine Kontakte in die rechtsradikale Szene lange verschwiegen. Sein Auftritt in einem Video während eines Zeltlagers der extremistischen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) in kurzer Lederhose mit Koppelschloss machte nicht den Eindruck einer Stippvisite. Mit Mitte dreißig sich dort aufzuhalten, kann kaum als Jugendsünde durchgehen. Nun lieferte offenbar der Verfassungsschutz in einem Gutachten den Beweis für Kalbitz' Mitgliedschaft in der HDJ. Damit ist die Suche nach dem angeblich verloren gegangenen Mitgliedsantrag von Kalbitz überflüssig und eigentlich auch der Aufstand in der AfD.

Aber für Andreas Kalbitz gilt: Alle sind gleich, er ist gleicher. Er war der strategische Kopf des "Flügels" und Björn Höcke immer mehr für die Inszenierung und die Sprüche zuständig. Der Rausschmiss wäre ein deutlicher Schlag gegen die Rechtsaußen in der AfD. Doch der angeblich nicht mehr vorhandene "Flügel" steht wie eine geschlossene Wand hinter Kalbitz. Damit ist das Gerede um die Auflösung dieser parteiinternen rechtsextremen Plattform von seinem Führungspersonal einfach nur absurd.

Schlacht gewonnen, aber Krieg verloren

Björn Höcke (l.), Andreas Kalbitz (r.) Bildrechte: Dehli News Die Macht des "Flügels" wird Meuthen die Richtigkeit des Satzes von Euagrios Pontikos lehren: "Eine gewonnene Schlacht ist noch kein gewonnener Krieg." Der sogenannte "Wüstenvater" meinte zwar den Kampf mit den Dämonen. Aber das sind Höcke und Kalbitz ja auch für die AfD. Jedenfalls für den eher nationalkonservativen-liberalen Teil der Partei. Höcke und damit der "Flügel" hat Meuthen und seinen Mitstreitern eine klare Botschaft gesandt: "Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und die gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat an der Partei." Bei Höcke geht es nie eine Nummer kleiner. Zudem hat auch der alte Strippenzieher Alexander Gauland den Daumen gesenkt. Meuthens Tage als Parteivorsitzender sind gezählt. Momentan schützt ihn nur Corona vor einem Sonderparteitag und seiner Abwahl.