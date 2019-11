Höcke kneift

Björn Höcke, der Frontmann des "Flügels", hatte zwar auf dem "Kyffhäusertreffen" seinen Anhängern angekündigt, sich in die Wahlen zum Parteivorstand einzubringen, brachte aber nicht den Mut auf, zu kandidieren – aus Angst vor einer Niederlage. So ist Tino Chrupalla der ostdeutsche Kompromisskandidat.

Ost gegen West: "Flügel" gegen "Alternative Mitte"

Andreas Kalbitz (links) müsste eigentlich aus der AfD ausgeschlossen werden, doch Gauland schützt ihn. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Robin Hartmann An der Personalie Chrupalla zeigt sich auch das Problem der Ostverbände. Sie haben zwar 2019 in Sachsen, Thüringen und Brandenburg große Wahlerfolge eingefahren. Trotzdem ist es für sie schwierig, in den Parteigremien dafür auch mit Posten und Einfluss belohnt zu werden. Vielmehr haben die Bundestagsfraktion und die westdeutschen Verbände offenbar intern vereinbart, die Erfolge zur Kenntnis zu nehmen, aber nicht zu bejubeln. Grund ist die Dominanz des "Flügels" in den ostdeutschen Landesverbänden und eine unklare Abgrenzung zu Rechtsradikalen.



So räumt der zweite "Flügel"-Frontmann Andreas Kalbitz durchaus ein, früher schon mit rechtsextremistischen Vereinigungen in Kontakt gewesen zu sein, versucht aber seine Rolle immer mehr als Beobachter herunterzuspielen. Nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei dürfte er eigentlich keinen Platz mehr dort haben. Aber Alexander Gauland hielt und hält weiter die Hand über Höcke und Kalbitz, weil er um die Mobilisierungskraft des "Flügels" in Ostdeutschland weiß.

"Flügel" Hindernis für Koalitionen mit der Union

Nun aber steht der "Flügel" den Ambitionen der Wirtschaftsliberalen, besonders in den westdeutschen Landesverbänden, im Weg. Sie wollen mit der CDU regieren. So bald als möglich. Das Nahziel heißt, 2021 in Sachsen-Anhalt eine Regierungsbeteiligung zu erreichen und dann vielleicht bei den Bundestagswahlen auch den Sprung in die Bundesregierung zu schaffen. Man hofft darauf, dass sich nach dem Ende der Ära Merkel die Union für Bündnisse rechts der Mitte öffnen würde und von ihrer Absage an eine Zusammenarbeit mit der AfD abrückt. Allerdings ist vielen in der AfD klar, so lange der "Flügel" eine starke Rolle in der Partei spielt, sogar vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall behandelt wird, bleibt das eine Illusion.