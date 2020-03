Lieber Bernd Riexinger,

Vor wenigen Monaten sah ich den Film "Und der Zukunft zugewandt". Es ist die Geschichte der Schauspielerin Swetlana Schönfeld. Sie wurde 1951 in einem sowjetischen Arbeitslager geboren. Ihre Mutter war eine deutsche Kommunistin, die während der stalinistischen Säuberungen zu zehn Jahren Haft in einem der berüchtigten Arbeitslager auf der Halbinsel Kolyma verurteilt wurde. Besser bekannt als Archipel Gulag. Eigentlich ein Todesurteil. Die harten Arbeitsbedingungen sollten zur Vernichtung der vermeintlichen Feinde führen. Schönfelds Vater wurde im Arbeitslager ermordet, wahrscheinlich erschossen.

"Ich schäme mich"

Kommunisten ermordeten einen anderen Kommunisten. Kein Einzelfall. Kein Zufall. Millionenfach in der Sowjetunion geschehen von 1937 bis in die Zeit nach Stalins Tod, 1953. Bei ihrer Rückkehr in die DDR mussten Schönfelds Mutter und ihre Schicksalsgenossen über das Erlebte schweigen. Wer dagegen verstieß, dem drohte Haft in der DDR. Am Ende des Films blieb ich einfach sitzen. Auch wenn ich schon viel über die stalinistischen Verfolgungen gelesen hatte, schockieren mich diese Schicksale noch immer. Ich schäme mich dafür, weil auch ich einmal an den Sozialismus geglaubt habe.

Unrechtsstaat DDR

Schon nach der Oktoberrevolution und bis zu Stalins Blutrausch haben die Mächtigen in der Sowjetunion tödliche Rache an Menschen genommen, die nicht in ihr Weltbild passten. Bürgerliche Intellektuelle, reiche Bauern, sogenannte Kulaken, Adlige wurden gemetzelt, ermordet, hingerichtet. Auch in der DDR gibt es eine grausame und blutige Spur von Unrecht und Verbrechen an Andersdenkenden. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das war ein Leitspruch. Egal ob Andersdenkender oder eigener Genosse. Jahrelange Haft war die Folge, oft auch verbunden mit harter Arbeit. Wer es in der DDR nicht aushielt und einen Fluchtversuch über die Grenze nach Westen wagte, riskierte sein Leben. Hunderte starben dort. Gründe genug mit der Wortklauberei aufzuhören, ob die DDR nun juristisch ein Unrechtsstaat war oder nicht. Sie war ein Unrechtsstaat, weil staatlich verordnet und legitimiert Unrecht geschehen ist.

Ein schlechter Witz

Umso mehr erschreckt es mich, wenn auf einer Strategiekonferenz der Linkspartei in Kassel eine Parteigenossin einen Witz über das Erschießen von Superreichen macht: "Und auch wenn wir das eine Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen." Und Ihnen, Herr Riexinger, fällt dazu nicht mehr ein, statt erschießen "nützliche Arbeit" vorzuschlagen: "Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein". Mit solchen Worten verbrämte man in Zeiten des Stalinismus Zwangsarbeit.

In seiner wöchentlichen Kolumne nimmt Hauptstadtkorrespondent Tim Herden das politische Geschehen unter die Lupe. Bildrechte: MDR Seit Ihrer Wahl zum Parteivorsitzenden der Linkspartei 2012 in Göttingen habe ich journalistisch ihre Arbeit begleitet. Ich habe Sie kennengelernt als einen redlichen Politiker. Ihr Engagement für die Verbesserung für die Situation von Arbeitnehmern, zum Beispiel im Pflegebereich, konnte ich verstehen. Da zeigte sich der gelernte Gewerkschafter. Sie scheuten auch nicht, gegen die Linie der Partei aufzutreten wie beim bedingungslosen Grundeinkommen.

Nicht immer waren Sie einverstanden mit meinen Beiträgen über die Linke und wir haben darüber offen diskutiert. Ich fand das gut. Sie sind aber auch in Westdeutschland sozialisiert worden. Spätestens seit Erscheinen des Buchs "Die Revolution entlässt ihre Kinder" von Wolfgang Leonhard und dem Roman "Archipel Gulag" von Alexander Solschenizyn wusste man im Westen Bescheid über die Grausamkeit dieses Systems. Also auch Sie. Vom Unrecht in der DDR ganz zu schweigen.

Vergangenheit aufarbeiten

Bernd Riexinger und Katja Kipping beim Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Bildrechte: dpa Die Linkspartei tut sich bis heute schwer mit diesem Erbe aus DDR-Zeiten, das sie durch die einstige Quellpartei PDS als Bürde übernommen hat. Ein Bild drängt sich dafür bei mir auf. Zum ersten Mal nahm Oskar Lafontaine, damals als Parteivorsitzender der Linkspartei, an der jährlichen Ehrung für Luxemburg und Liebknecht teil. Nach der Kranzniederlegung an ihren Gräbern schwenkte er ab zum Gedenkstein für die Opfer des Stalinismus. Nicht alle Genossen folgten ihm. Auch jetzt, nach den Äußerungen von Kassel, gibt es Debatten in Ihrer Partei. So wird die Distanzierung von Ihren Äußerungen durch die Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch als Einknicken vor einer "rechten Kampagne" bezeichnet. Was ist das für ein falscher Korpsgeist?