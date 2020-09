Deutsches Wahlsystem In Deutschland gilt die personalisierte Verhältniswahl mit zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird entschieden, welcher Politiker aus dem Wahlkreis als Abgeordneter in den Bundestag einzieht. Mit der Zweitstimme, der sogenannten Parteienstimme, bestimmen die Wähler, wie stark eine Partei im Parlament vertreten ist.

Offenbar dachten die Mütter und Väter des Grundgesetzes, es bliebe auf Ewigkeit so, dass es in Deutschland zwei Volksparteien gäbe, CDU/CSU und SPD und dann noch ein oder höchstens zwei kleine Parteien. So wurde es beim Umbau des Reichstags Ende der 90er Jahre sogar in Stein gemeißelt. Jeder der damals traditionellen Parteien aus Sicht der alten Bundesrepublik, Union, SPD, FDP und Grüne wurde einer der vier Türme des Gebäudes zugeordnet und auch in der entsprechenden Farbe gestaltet. Die damalige PDS wurde als vorübergehender Betriebsunfall in Folge der deutschen Einheit angesehen und mit einem blassen Saal auf der Fraktionsebene abgespeist.