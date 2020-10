Am Montag hat die Deutsche Presseagentur die geltenden verschiedenen Corona-Regeln in den Bundesländern einmal zusammengefasst. Mein Drucker spuckte zehn eng beschriebene Seiten aus. Nehmen wir als Beispiel mal die Bußgelder in Bahnen und Bussen des Öffentlichen Nahverkehrs. In Baden-Württemberg kostet ein Verstoß gegen die Mund- und Nasenbedeckung 100 Euro, in Hamburg 40, in Sachsen und Thüringen 60 Euro, im Nachbarland Sachsen-Anhalt nichts.

In seiner wöchentlichen Kolumne "Unter der Lupe" gibt Hauptstadt-Korrespondent Tim Herden seine persönliche Meinung zum politischen Geschehen ab. Bildrechte: MDR

Die Pandemie hat uns nun seit einem halben Jahr im Griff, aber man gewinnt immer mehr den Eindruck, die politischen Entscheider haben sie nicht mehr im Griff. Wie ein Rohr im Wind ändern sie ihre Positionen. Am Anfang war es das Theater um die Maskenpflicht. Erst war sie gegen das Virus nicht sinnvoll, dann doch. Im Sommer sollten zunächst alle Heimkehrer aus dem Ausland getestet werden, dann nicht mehr.



Ganz zu schweigen von der Situation der Gesundheitsämter. Statt im Zeitalter der Digitalisierung leben sie in vielen Orten noch in den 90er-Jahren, wenn Daten per Fax an das Robert Koch-Institut übermittelt werden. Am Wochenende werden oft nur wenige Daten übermittelt, denn trotz einer Pandemie ist in vielen Gesundheitsämtern Freitagnachmittag Zapfenstreich bis Montagfrüh. Muss man sich auch leisten können. Das alles fördert nicht unbedingt die Akzeptanz bei den Bürgern für die Corona-Maßnahmen und das Krisenmanagement der Politik, egal ob im Bund oder in den Ländern.