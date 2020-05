Schon vor der letzten Sitzung des Video-Stuhlkreises am 6. Mai im Kanzleramt fielen vielerorts die strengen Einschränkungen wie Dominosteine . Sachsen hatte schon Gottesdienste erlaubt. Wobei man sich fragt, warum die in Ostdeutschland überhaupt verboten waren. Hier sind die Kirchen nur zu Weihnachten voll.

Sachsen-Anhalt kippte weitgehend die Kontaktbeschränkungen. Niedersachsen kündigte die Öffnung der Biergärten an, bevor man per Telefon zusammen kam. Dieses Wettrennen war wohl weniger den gesunkenen Infektionszahlen geschuldet als vielmehr der laut geäußerten Ungeduld von Teilen der Bevölkerung.

Dabei ist die Mehrheit, immerhin 56 Prozent, auch jetzt noch der Meinung, dass man besser an den Einschränkungen festgehalten hätte . Wie ein einsamer Rufer in der Wüste predigt das Robert Koch-Institut weiter, dass wir noch am Anfang der Pandemie stehen. Aber einige Ministerpräsidenten wollten beim Wahlvolk offenbar Sympathie-Punkte sammeln. Allerdings ist das wohl eher ein Frühstart. Denn die ersten Wahlen finden erst wieder im Frühjahr 2021 statt. Da ist dieses Entgegenkommen längst vergessen.

Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir uns nicht bereits wieder zu sehr in Sicherheit wiegen. Aber ich habe nach zwei Corona-Monaten auch einige Fragen an das Krisenmanagement.



In der Vergangenheit – weit vor Corona – habe ich nicht wenige Berichte gemacht, in denen mehr Hygiene in Krankenhäusern gefordert wurde, durch Hände waschen und Maske tragen. Um die Patienten vor Infektionen schützen! Warum wurde also nicht gleich, als das Virus Deutschland erreichte, eine bundesweite öffentliche Maskenpflicht ausgerufen?