Zuviel Toleranz gegenüber Extremisten von Rechts und Links

Leider gibt es zu viel Verständnis für diese Gefährder von Rechts und Links. Die Rechtsradikalen würden doch nur endlich mal fordern, was bisher unsagbar war. Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus als angeblich normales Volksempfinden. Den Linksradikalen wird mit einer gewissen Toleranz begegnet, wenn sie Baukräne anzünden oder Polizisten attackieren. Selbst wenn eine Maklerin krankenhausreif geprügelt wird, hält sich der Aufschrei in Grenzen. Man verfolge doch eigentlich die gleichen Anliegen: offene Grenzen für alle, Widerstand gegen Gentrifizierung und Mietsteigerungen, Engagement für den Klimaschutz.

Viele stille Anhänger rechts- oder linksextremistischen Gedankenguts schwimmen im Schatten der sozialen Netzwerke mit und nutzen die Anonymität des Netzes, um radikale Hetze und Gedankengut zu verbreiten. Allen Politikern demokratischer Parteien, die diesen Radikalismus still tolerieren oder sich manchmal sogar schützend vor ihn stellen, weil er auch ihren politischen Zielen ähnelt, sollte klar sein, dass sie sich zum langen Arm des Extremismus jeglicher Couleur machen. Für Hass und Gewalt gibt es keine Entschuldigung.

Polizei als Prügelknabe

Wenn Gewalt bei Demonstrationen droht, werden Polizisten in einen einsamen Kampf gegen rechte und linke Extremisten geschickt. Sie sollen richten, was die Politik nicht zu leisten vermag: Dem Extremismus Einhalt zu gebieten. In den 70er und 80er Jahren ist das in der alten Bundesrepublik gelungen, durch den konsequenten Kampf mit juristischen und strafrechtlichen Mitteln gegen den Linksterrorismus der RAF. Übrigens auch die Staatssicherheit der DDR hatte eine Antiterroreinheit aufgestellt, um vom Westen überschwappenden gewaltbereiten Linksextremismus zu stoppen. Offenbar waren auch Mielke und Honecker nicht daran interessiert, dass die Nachfolger von Meinhof und Baader weiter die Bundesrepublik mit ihren Morden und Gewalttaten erschüttern. Warum sonst hätten sie Ex-Terroristen in der DDR ein kleinbürgerliches Exil angeboten.

Auch dafür ist Leipzig ein gutes Beispiel. Als Rechtsradikale in einem Straßenzug im Südosten wüteten, wurde der Polizei Zuspätkommen vorgeworfen. Als sie Silvester in Connewitz präsent war, um Ausschreitungen zu verhindern, wurde behauptet, sie hätte zur Eskalation beigetragen. Aber die Polizisten verteidigen für uns die Demokratie, die wir für so stabil halten. Natürlich macht die Polizei auch Fehler, aber möglicherweise aus einer Verunsicherung heraus, weil sie es keinem recht machen kann und am Ende immer als Prügelknabe dasteht. Egal ob sie nun auf Deeskalation oder Eskalation setzt.

Extremismus nicht noch einmal unterschätzen