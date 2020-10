Holocaust wurde in der DDR lange wenig beachtet

In meiner DDR-Schulzeit spielte das Judentum vor 1933 nur einmal eine Rolle - mit der "Ringparabel" aus Lessings "Nathan der Weise". Da wurde zumindest die Existenz dieser Religion erwähnt. Mehr aber auch nicht.

Die Kippa, eine jüdische Kopfbedeckung Bildrechte: dpa Für die Zeit nach 1933 und das Schicksal der jüdischen Bevölkerung gab es im Deutschunterricht "Professor Mamlock" von Friedrich Wolf auf dem Lehrplan. Doch die Interpretation des Dramas beinhaltete den Vorwurf, dass der jüdische Medizinprofessor Mamlock die Augen vor dem drohenden Schicksal von Ausgrenzung und Verfolgung verschlossen hatte.



Im Geschichtsunterricht wurde vor allem über den kommunistischen Widerstand gesprochen und nur wenig über den Völkermord an der jüdischen Bevölkerung Deutschlands und Europas. Der Begriff "Holocaust" war verpönt. Erst Mitte der 80er Jahren änderte sich das. 1987 erschien in der DDR das Buch "Der gelbe Fleck" von Rosemarie Schuder und Rudolf Hirsch über die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland. Das Buch war sofort "Bückware", denn es gab ein Bedürfnis, mehr über jüdische Geschichte zu erfahren.

Religiöse Symbole des Judentums - eine Kippa, die Tora, ein Chanukkaleuchter und ein Tallit Bildrechte: imago images/Shotshop Viele der Verschwörungsmythen und Pogrome an der jüdischen Bevölkerung, schon weit vor dem Holocaust, waren mir unbekannt gewesen. Umso erschreckender ist es für mich, wenn heute Hetzgeschichten wie die Ritualmordlegende in neuem Gewand im Umfeld der Querdenken-Demonstration und QAnon-Bewegung wieder auftauchen.



Die Wiederentdeckung des Jüdischen war übrigens alles andere als eine Herzensangelegenheit der DDR-Führung. Sie war dem Devisenmangel geschuldet und Honeckers Wunsch, einmal im Weißen Haus empfangen zu werden. Den Türöffner sollte der Jüdische Weltkongress spielen. Doch es gab ein Problem. Das Verhältnis der DDR zu Israel. Durch die klare Positionierung der DDR-Führung im Nahostkonflikt pro PLO und contra Israel hatte sie unter Ostdeutschen antisemitische und antijüdische Ressentiments geschürt, die diplomatische Beziehungen zwischen beiden Ländern verhinderten. So musste Honecker zuhause bleiben. Während viele jüdische Mitbürger diese Haltung aus dem Land trieb. Zum Ende der DDR lebten im Osten nur noch 500 Menschen jüdischen Glaubens.

Neue Zeit – neue Vorurteile

Ein Schrein mit 17 wertvollen Torarollen Bildrechte: imago images/Uwe Steinert Die Vorurteile in der ostdeutschen Gesellschaft gegenüber dem Judentum widerspiegeln sich auch in den Debatten über die Rückgabe während des Nationalsozialismus enteigneten oder entwendeten jüdischen Eigentums nach der deutschen Einheit. Wenn man darüber Artikel liest, schimmert immer der Gedanke durch, dass der Holocaust lange her sei und man einen Schlussstrich ziehen müsse. Nicht selten wird dabei auch die alte These aufgewärmt, man habe nicht gewusst, dass die jüdischen Besitzer von Häusern oder Grundstücken vertrieben worden waren oder fliehen mussten.



Bei der Rückgabe von Kunstwerken wird der Verlust für die deutsche Kultur beklagt. Schnell ertönt dann der Vorwurf, man könne altes Unrecht nicht mit neuem Unrecht wiedergutmachen. So werden aber die Rollen von Tätern und Opfern vertauscht.