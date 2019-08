So ganz neu ist die Erkenntnis vom ökologischen Verkehrsmittel Bahn eigentlich nicht. Vor knapp einem halben Jahrhundert, Anfang der 70er Jahre gab es bereits weit vor dem Klimawandel die erste Ölkrise. Schon da hätte die alte Bundesrepublik umsteuern können. Im Osten fuhr damals die Bahn noch fast überall hin, da nicht jeder über ein Auto verfügte. Die Ölvorräte sanken zwar weiter, aber trotzdem musste sich die Bahn zugunsten des Autoverkehrs aus der Fläche zurückziehen, nach 1990 überall in Deutschland. Auch verfügten damals in beiden deutschen Ländern viele Unternehmen über Bahnanschlüsse. Auch diese Gleise sind tot. Von den vielen Gewerbegebieten auf der grünen Wiese fährt kein Zug, dafür aber immer mehr Trucks über die Autobahnen. Es gab also alles schon einmal, was man heute wieder braucht.

Insgesamt wurden in den letzten dreißig Jahren 6.467 Kilometer Bahnstrecke stillgelegt. In Ostdeutschland betraf es 40 Prozent der vorhandenen Gleise. Damit begann an vielen Orten die Entwicklung zur abgehängten Region. Für die Politik spielte es keine Rolle, dass in den betroffenen Dörfern und Kleinstädten viele Menschen, besonders Ältere und Jugendliche lebten, die auf öffentlichen Nahverkehr auch mit der Bahn angewiesen waren, um am Leben teilzunehmen. Wenn ich in Brandenburg über Land fahre, kann ich am Erscheinungsbild der Orte erkennen, ob sie über einen Bahnanschluss verfügen oder nicht. Pendler mit Familie lockt es immer weniger dahin, wo kein Zug fährt. Dafür wächst ein Ort wie Lübben im Spreewald, weil man mit dem Regioexpress in 50 Minuten am Berliner Alexanderplatz ist.