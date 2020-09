Die deutsche Einheit ist vollendet. Jedenfalls bei den Ruhetagen. Vergangenes Jahr habe ich mit einer deutsch-deutschen Wandergruppe den Brocken erklommen. Auf dem Rückweg wollten wir im Ort Schierke, am Fuße des Bergs, noch etwas zu uns nehmen. Aber Dienstag war überall Ruhetag. In diesem Jahr waren wir im Schwarzwald auf dem Westweg unterwegs. Aber auch hier waren auf der Hauptroute und dem Alternativkurs alle bewirtschafteten Hütten am Dienstag geschlossen. Pech für die gesamtdeutschen Wanderer bei 26 Grad Celsius.

Gern wird jährlich auch die sinnlose Debatte über eine Ostquote in Führungspositionen belebt. In den nächsten Jahren wird eine neue Generation in die deutschen Chefetagen streben, wenn sie nicht schon da ist, deren Eltern von Ost nach West oder von West nach Ost gezogen sind und sich oft auch gesamtdeutsch verpaart haben. Für sie ist die DDR nur eine Episode im Geschichtsbuch, wenn sie als Schüler in der Abiturstufe im Geschichtsunterricht überhaupt so weit gekommen sind.