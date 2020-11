Die Lage ist also vertrackt: Ohne Parteitage geht es für die Parteien kaum, in der Pandemie gehen Parteitage aber nicht. Zumindest nicht so, wie es sie bisher gab. Das ist auch der Bundesregierung aufgefallen. Bereits vor Wochen hat sie Gesetze auf den Weg gebracht, wonach Parteitage nun auch digital stattfinden können. Keine schlechte Vorstellung: Statt in einer zugigen Kongresshalle sitzen die Delegierten mit Laptop oder Tablet in ihren Wohnzimmern. Der Kaffee kommt aus der eigenen Maschine, auf den Parteitagen ist er sowieso meist überteuert.

Grüne planen Online-Parteitag

Die Grünen werden es in ein paar Wochen mit einem Online-Parteitag versuchen. Das dürfte spannend werden: Macht die Technik mit? Die Homeoffice-Erfahrungen der letzten Monate haben ja gezeigt, dass bereits Konferenzen mit zehn Teilnehmern herausfordernd sein können.

In der wöchentlichen Kolumne "Unter der Lupe" gibt Hauptstadt-Korrespondentin Sarah Frühauf ihre persönliche Meinung zum politischen Geschehen ab. Bildrechte: MDR Und: Wie wird da wohl diskutiert? Insbesondere bei den Grünen geht es normalerweise, sagen wir mal, lebhaft zu. Ohne Zwischenrufe ist ihr Parteitag kaum denkbar. Nun werden die Delegierten auf irgendeiner Online-Plattform digital eine Art Händchen heben, zugeschaltet werden, dann vorsichtig fragen, ob sie auch tatsächlich zu hören sind und am Ende ist jegliche emotionale Debatte dahin.



Und auf Emotionen setzen auch immer die Bewerber um den Parteivorsitz. Ihre Reden können im letzten Moment noch einmal das Ruder rumreißen. Darauf setzt zum Beispiel Friedrich Merz, derzeit ohne Parteiamt in der CDU und mit nur wenig Möglichkeit, sich zu profilieren. Ob digital oder analog, am Ende ist es Merz wohl egal. Er will den Parteitag so schnell wie möglich, um seine Hoffnung wahr zu machen, schnell an die Parteispitze zu kommen.

Hybrid-Parteitage im Gespräch

Doch das Problem: Online darf zwar diskutiert, aber nicht abgestimmt werden. So sieht es die aktuelle Rechtsprechung. Die Gefahr der Manipulation sei zu groß. Die Alternative heißt: Briefwahl. Die allerdings sei, so sagt es zumindest die bisherige CDU-Spitze, zu umständlich. Tatsächlich könnte das Verfahren Wochen oder Monate dauern.

Tja, was nun? Abwarten bis die Pandemie vorbei ist? Das ist keine Alternative. Deswegen steht ein Vorschlag im Raum, der den Kompromiss sozusagen im Namen trägt: ein Hybrid-Parteitag. Also eine Mischung aus klassischem und digitalem Treffen. Die Idee: Den Parteitag zu teilen, also ihn an verschiedenen Orten bundesweit stattfinden zu lassen. Und die einzelnen Veranstaltungen mit vielleicht etwa hundert Delegierten per Video zusammenzuschalten. Dort könnte dann auch jeweils ganz analog gewählt werden, und auch eine angeregte Debatte wäre denkbar. Hört sich nach einer guten Lösung an. Doch die müssen sich die Parteien auch zutrauen.

Digitale Zukunft?