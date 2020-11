Hier 50 Milliarden für kleine Unternehmen und Selbstständige, die in der Pandemie weniger einnehmen. Da 55 Milliarden für Krankenhäuser, die Intensivbetten frei halten müssen. Und nicht zu vergessen, das Kurzarbeitergeld, das zahlreiche Arbeitnehmer davor bewahrt, ihren Job zu verlieren. Auch das kostet Unsummen. Das Bundesfinanzministerium rechnet damit, dass die Corona-Maßnahmen in diesem und dem nächsten Jahr etwa 1,5 Billionen Euro kosten werden – eine Zahl mit elf Nullen.

Wer die Schulden des deutschen Staates mitfanziert, ist nicht öffentlich

Da liegt die Frage nah: Wer soll das alles bezahlen? Die Steuereinnahmen allein reichen nicht aus. Rücklagen, die die Regierung angespart hat, will sie nicht komplett aufbrauchen.



Und einfach Geld drucken: Das kann nach hinten losgehen, wie die die Erfahrungen der Weimarer Republik zeigen. Je mehr Geld im Umlauf ist, desto weniger ist es wert. Es drohen Inflation, steigende Preise und am Ende vielleicht sogar der Kollaps des bisherigen Finanz- und Gesellschaftssystems. Da bleibt nur, sich Geld zu leihen. In den vergangenen Jahren war es stets das Ziel der jeweiligen Finanzminister, keine weiteren Schulden zu machen. Die schwarze Null war geboren und wurde lange gehegt. Nun ist sie beerdigt.

Die Mitarbeiter der Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland dürften zurzeit gut zu tun haben. Sie managen die deutschen Schulden. Die GmbH, eine hundertprozentige Tochter des Bundes, sitzt in Frankfurt am Main. Hat also einen direkten Draht zu den möglichen Geldgebern, mehreren großen Geschäftsbanken. Bei denen nimmt der Staat Kredite auf und gibt Wertpapiere aus, sogenannte Staatsanleihen. Die wiederum bringen die Banken auf den Markt, in der Hoffnung, Käufer zu finden. Wer die Schulden des deutschen Staates mitfanziert, ist nicht öffentlich. Darunter können auch ausländische Privatpersonen sein. Also mitunter auch Unternehmer in Ländern, mit denen die Bundesrepublik sonst ungern Geschäfte machen würde.

Guter Wirtschafter und verlässlicher Schuldner

Der deutsche Staat hat es allerdings noch gut, auch weil er offenbar gut wirtschaftet. Die Bundesrepublik gilt als verlässlicher Schuldner, die Bundesanleihen sind beliebt bei Anlegern.

Der deutsche Staat hat es allerdings noch gut, auch weil er offenbar gut wirtschaftet. Die Bundesrepublik gilt als verlässlicher Schuldner, die Bundesanleihen sind beliebt bei Anlegern.

Länder wie Italien kommen nicht so einfach an frisches Geld. Das macht es dem deutschen Finanzminister Scholz natürlich leichter, immer neue Hilfsgelder zu versprechen. Doch er sollte die Situation nicht überdrehen. Irgendwann müssen die Kredite plus Zinsen ja auch wieder zurückgezahlt werden. Denn geschenkt ist das Geld nicht. Die Kalkulation der Bundesregierung, ganz grob: Mit den Hilfsgeldern läuft die Wirtschaft weiter, die Bürger gehen weiter shoppen, kurbeln die Konjunktur an und das bedeutet am Ende Steuereinnahmen für den Bund.

Diese Rechnung wird aber nicht aufgehen, glaubt der Bundesrechnungshof. Die Lücke, die wegen der Pandemie zwischen Ausgaben und Einnahmen klafft, sei riesig. Die Haushaltsplaner sollten sich schnell etwas einfallen lassen. Bedeutet: Den Gürtel enger schnallen oder die Steuern anheben. Im Bundesfinanzministerium gibt man sich da ganz gelassen. Ab 2023, also in gut drei Jahren, sei Schluss mit neuen Schulden. Dann soll es ans Zurückzahlen gehen. Von Steuererhöhungen will vor der Bundestagswahl, die im nächsten Jahr ansteht, keiner ernsthaft sprechen. Das Motto jetzt: Nach uns die Sintflut.

Entscheidungen der älteren Generation treffen auf Wünsche der Jüngeren

Und das könnte vor allem Jüngere hart treffen. Haushaltspolitiker wie die Thüringer CDU-Abgeordnete Antje Tillmann versuchen, Mut zu machen: Ihre Generation werde alles versuchen, die Schulden abzubauen. Was sich nur fair anhört, denn schließlich können nachfolgende Generationen nichts für die Entscheidungen der aktuellen. Doch es scheint, dass niemand für das Versprechen eine Hand ins Feuer legen will. So ist es nicht verwunderlich, dass die Unzufriedenheit unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen größer wird. Bei "Fridays for Future"-Protesten zum Beispiel kommt in letzter Zeit immer wieder die Frage auf: Warum ist die Regierung beim Klimaschutz nicht so freigiebig wie bei der Pandemiebekämpfung?