Unter der Lupe Auf der Suche – das Dilemma mit der Migrationspolitik

So besagt es auch das Grundgesetz. Deswegen stehe ich der Formel "offene Grenzen" (für alle) auch kritisch gegenüber. Die Politikerin fragte mich darauf scharf, ob ich wolle, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken? Nein. Das will ich nicht. Trotzdem erlaube ich mir, auf die Grenzen des Asylrechts hinzuweisen. Und: Ich möchte eine rationale Debatte über die Migrationspolitik.

Sahra Wagenknecht wird aus ihrer eigenen Partei angegriffen. Bildrechte: IMAGO

Sahra Wagenknecht wird in der eigenen Partei AfD-Nähe unterstellt, nur weil sie die starke Zuwanderung von Arbeitskräften aus Armutsregionen in Frage stellt. Aus ihrer Sicht werden so die Konkurrenz und der Druck auf Menschen im Niedriglohnbereich erhöht, denn die Wirtschaft wird das zu nutzen wissen.



Darüber kann man durchaus sachlich debattieren, doch die Führung der Linken lehnt das ab und unterstellt Wagenknecht rechte Tendenzen. Dabei tritt dieses Problem nicht zum ersten Mal auf. So wurde nach der EU-Osterweiterung die Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeschränkt, um ein Lohndumping, besonders im Baubereich zu verhindern.



Die AfD glaubt, dass nur "endlich sichere Grenzen" die Lösung des Flüchtlingsproblems sind, inklusive Schlagbäumen, Grenzübergängen und einem Zaun um die 3.875 Kilometer Landgrenze. Abgesehen von den Kosten ignoriert sie einfach den volkswirtschaftlichen Schaden durch kilometerlange Staus und lange Wartezeiten an den Grenzen.