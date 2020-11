In der Politik kann man schnell in die Zwickmühle geraten. Das erfahren gerade die Grünen am eigenen Leib. Schauplatz ist der Dannenröder Forst in Hessen. Dort fällt ein Wald für eine Autobahn, den Umweltschützer besetzt halten. Ihr Hauptfeind ist nicht der Bundesverkehrsminister. Was sie von Andreas Scheuer zu halten haben, wissen sie.