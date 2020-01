In seiner wöchentlichen Kolumne nimmt Hauptstadt-Korrespondent Tim Herden das politische Geschehen unter die Lupe. Bildrechte: MDR

Doch von diesen traurigen Tatorten und Tierschicksalen wollen wir nicht so viel erfahren und uns den Appetit verderben lassen, obwohl hunderttausendfach dort täglich Tieren Schlimmes angetan wird: In viel zu engen Ställen. Auf langen Fahrten zum Schlachthof. Mit der Beschneidung von Schnäbeln und Schwänzen.



Ich will hier aber nicht – wie so oft – die Bauern dafür auf die Anklagebank setzen. Natürlich könnten sie ihre Ställe so bauen, dass Schweinen, Rindern und Hühnern ein erträgliches Leben als Nutztiere geschenkt wird. Sie könnten auf ihren Feldern auch Blühstreifen ansäen, damit die Bienen Nahrung finden. Sie könnten auch Hecken um die Felder anpflanzen, damit die Bodenerosion auf großen Schlägen geringer wird. Und sie könnten weniger auf Monokulturen wie Mais setzen, die Äcker auslaugen. Aber das ist eine andere Geschichte.