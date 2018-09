Für den Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU) ist klar. Das kann Jahrzehnte dauern. Die Batteriezellenfabrik, die dort stehen könnte, wo sich riesige Tagebaubagger jahrzehntelang in die Erde gegraben haben, ist eben nicht schnell gebaut und gleich in Betrieb mit 1.000 neuen Jobs. "Das bedeutet, jedes Jahr ein Unternehmen in der Größe von 50 Millionen Jahresumsatz anzusiedeln. Und das 20 Jahre lang in der Lausitz beispielsweise. Das ist die Aufgabe und jeder weiß wie schwierig das ist", sagt Kretschmer.

Es braucht mehr: Straßen, Eisenbahnstrecken, Forschungsinstitute und Geld, viel Geld auch vom Bund. Darin sind sich alle einig. Der Bundeswirtschaftsminister hat das in Aussicht gestellt. 750 Millionen Anschubfinanzierung. Die Botschaft: Am Geld soll es nicht scheitern.



Peter Altmaier steht mit einem roten Megaphon in der Hand vor den Kraftwerkern im sächsischen Boxberg. Sein Versprechen dröhnt blechern durch die rote Tröte: "Der wichtigste Punkt ist für uns, dass am Ende nicht weniger, sondern mehr Arbeitsplätze in der Region vorhanden sind. Das verspreche ich Euch!"



Es wirkt ein bisschen bizarr. So, als würde einer vom Berg rufen: Wir schaffen das. In der Lausitz - auch in Rietschen - hoffen sie jetzt - dass dieses Versprechen auch in Berlin gehört wird.