Es ist Mittwochmorgen. Kaum mache ich mein Handy an, vibriert es: Gleich mehrmals bekomme ich die Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Schalte, die am Nachmittag ansteht. Ich bin also eine der Ersten, die erfährt, wie es wahrscheinlich in den kommenden Wochen mit dem Lockdown weitergeht. Und ehrlich: Ich fühle mich geschmeichelt. Freue mich, mittlerweile hier in Berlin offenbar ganz gut vernetzt zu sein. Heißt das, ich gehöre nun dazu?

Gut arbeiten und darüber reden

Und dann frage ich mich: Will ich das eigentlich? Ich bin nun seit einem Jahr für den MDR als Korrespondentin in Berlin. Die Hauptstadt – das wurde mir immer wieder gesagt – sei ein hartes Pflaster. Für Politiker und Journalisten. Um gleich eines klarzustellen: Es geht den meisten hier darum, ihre Arbeit gut zu machen. Man will aber auch, dass das gesehen und honoriert wird. Denn das gehört zur Wahrheit dazu: Es geht im politischen Geschäft auch um Profilierung. Sowohl in Politikern als auch Journalisten steckt ein gehöriger Drang nach Selbstdarstellung.

Hintergrundgespräche sind keine Mauschelei

Politiker und Journalisten sind sich in vielen, grundlegenden Dingen ähnlich: Mir ist eine funktionierende Demokratie wichtig. Dafür setzen sich auch alle Volksvertreter ein, die sich der Verfassung verpflichtet fühlen. Dieser Konsens ist immer wieder spürbar, bei Plaudereien zum Beispiel am Rande von Interviews oder bei sogenannten Hintergrundgesprächen, zu denen Politiker Journalisten einladen. Diese Treffen haben im Übrigen nichts mit Hinterzimmerpolitik zu tun. Sie sind dafür da, ein Thema erklärt zu bekommen, um das besser in der Berichterstattung rüberzubringen.

Gefährliches "Wir"-Gefühl

Bisher habe ich vermieden von "Wir" zu schreiben. Trotz der beschriebenen Parallelen und auch Sympathien, die es unbestritten gibt. Und zwar zwischen Politikern aller Parteien, von links bis rechts! Denn dieses Wir-Gefühl halte ich für gefährlich. Vor Kurzem habe ich einen Artikel eines Kollegen gelesen, der seit vielen Jahren über die Bundespolitik schreibt. Er konnte zahlreiche Anekdoten berichten, lernte bekannte Politiker offenbar gut kennen. Ein fast schon romantischer Text, bei Twitter häufig geteilt. Für mich der Inbegriff der "Berliner Blase".

Die Sache mit den Tauben

Ja, es ist ein Geben und Nehmen. Politiker geben Journalisten Informationen und wir ihnen im besten Fall einen Fernsehauftritt. Doch die Rollen müssen dabei klar sein: Die einen handeln, die anderen hinterfragen dieses Tun. Sollte diese Balance aus dem Gleichgewicht geraten, droht ein Vertrauensverlust der Bürger: Für Politiker und Journalisten. Ich war mir immer sicher, diesem Prinzip, das Teil meines Berufsethos‘ ist, stets zu folgen. Doch dann kam die Sache mit den Tauben.

Zur Recherche habe ich mir einige Studien zum Verhältnis von Journalismus und Politik angeschaut. Eine blieb hängen: Eine Wissenschaftlerin hatte untersucht, wie Zeitungen über die wachsende Zahl von Tauben in einigen Städten berichten. Und heraus kam: Behandelte eine Kommune das Thema restriktiv und sprach von einer Plage, taten die Reporter das auch. Setzen die Verantwortlichen auf einen moderaten Weg und stellten den Tierschutz in den Mittelpunkt, war das auch der Tenor der Artikel. Im ersten Moment zweifelte ich daran, dass Journalisten so einfach zu beeinflussen sind. Doch dann dachte ich an das vergangene Frühjahr und die ersten Wochen in der Corona-Krise.

Ausnahmesituation erster Lockdown

Ich habe in meinen Berichten in dieser Zeit vor allem abgebildet, was die Bundesregierung beschlossen hat. Das Ziel war, zu informieren, was nun auf die Bürger zukommt. Kritische Stimmen hatten in dieser Anfangsphase der Pandemie wenig Raum, auch weil es sie kaum gab. Zur Verteidigung: Es war für Politiker und Journalisten eine Ausnahmesituation. Im Rückblick wünsche ich mir aber, dass ich mir mehr Zeit genommen hätte, um das Handeln der Verantwortlichen zu hinterfragen, und mir zum Beispiel mehr Experten angehört hätte.

Zeitdruck wächst

Doch Zeit ist häufig das Problem. Ich habe das Gefühl, in der Hauptstadt grassiert nicht nur das Coronavirus: Das Verlangen von Journalisten, immer wieder unter den Ersten oder sogar der Erste sein zu wollen, ist fast schon krankhaft. Es geht darum, schnell zu sein und in der Mediensprache einen "Scoop", eine exklusive Geschichte zu landen. Dabei sind Politiker auch gern behilflich, wenn es ihren politischen Interessen entgegenkommt. Das ist nicht neu, so funktioniert die Beziehung zwischen Politikern und Journalisten seit Jahrzehnten.

Doch die Spirale: "Wer weiß was?" dreht sich immer rasanter. Es gibt kaum eine Information aus dem Politikbetrieb, die nicht an einen Journalisten durchgestochen wird. Und auch das ist nicht gerade eine vertrauensstiftende Maßnahme. Es ist klar, dass Journalisten und Politiker kaum ohne einander können.