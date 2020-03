Unter der Lupe Geht's nicht ohne Merkel?

Merkel nennt dieses Vorgehen selbst "ungewöhnlich" – und hat bisher noch nie zu dieser rhetorischen Waffe gegriffen. Schon gar nicht in der Emotionalität, die ich bei Merkel noch nie so erlebt und noch nie so empfunden habe. Bei der Finanzkrise 2008 gab es nur ein gemeinsames Statement mit dem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück. Bei der Flüchtlingskrise sogar nur eine Pressekonferenz. Aber heute sendete sie an die Deutschen das klare Signal: Ich führe euch auch durch diese Krise.

Mancher der eventuellen Nachfolger fürchtete, der letzte Satz hätte lauten können: "Und ich trete wieder an." Gefallen ist er aber nicht. Noch nicht? So hatte es Helmut Kohl 1998 gemacht, nachdem eigentlich schon Wolfgang Schäuble als potenzieller Kanzlerkandidat ausgerufen worden war. Deshalb üben sich die Laschets, Spahns und der mögliche Überraschungskandidat Söder bei ihren Auftritten schon in der Kanzlerpose, nur um klar zu machen: Wir könnten das auch. Merz ist momentan entschuldigt. Ihn hat das Virus schon erwischt. Aber können sie es wirklich? Laschet fällt deutlich ab, Anschluss zu halten und Merkel zu folgen, jetzt in der Krise. Er wirkt nicht sehr tatendurstig in seiner rheinischen Gemütlichkeit. Von einem Politiker mit Machtambitionen erwartet man in diesen Tagen ein anderes Auftreten.