Zweierlei Maß bei Antisemiten unter den Geistesgrößen auf Straßenschildern?

An anderer Stelle ist man nicht so eifrig. So gibt es gar nicht weit entfernt von der Ex-Mohrenstraße noch die Jüdenstraße. In ihr und um sie herum lebten im Mittelalter in einer Art Ghetto die Berliner Juden, zeitweise abgegrenzt vom Rest der Stadt. Wenn der Name Mohrenstraße als Zeichen für Diskriminierung und Ausgrenzung verschwinden muss, dann sollte es auch für die vielen noch existierenden Jüdenstraßen und Judengassen in Deutschland gelten. In einigen Städten und Orten ist das auch geschehen, aber im grün-regierten Berliner Stadtbezirk Mitte nicht. Auch das spricht für sich.

Trotz Antisemitismus selten von Streichung aus dem Straßenregister bedroht: Richard Wagner Bildrechte: dpa Dabei spielt Antisemitismus bei vielen Straßenumbenennungen eine Rolle. Zum Beispiel bei der Arndt-Straße in Leipzig, benannt nach dem preußischen Gelehrten Ernst Moritz Arndt (1769 – 1860). Er mobilisierte mit seinen Schriften den Widerstand gegen die Napoleonische Fremdherrschaft um 1813 und wandte sich gegen die Leibeigenschaft in Preußen. Letzteres machte ihn selbst in der DDR zum "deutschen Patrioten". Allerdings hatte Arndt auch eine dunkle Seite. Er war Antisemit. Mit dieser Begründung forderte der Leipziger Stadtrat am 22. Januar 2020 die Umbenennung der Arndtstraße. Mit Blick auf den Holocaust eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung.



Allerdings gibt es unter den ehemaligen deutschen Geistesgrößen einige, die in ihrem Herzen Antisemiten waren und daraus auch keine Mördergrube machten. So auch Richard Wagner oder Karl Marx. Beide verfassten judenfeindliche Schriften. So heißt es in Wagners Pamphlet "Das Judenthum in der Musik" von 1850: "Der Jude (…) fällt uns im gemeinen Leben zunächst durch seine äußere Erscheinung auf, die gleichviel … unangenehm Fremdartiges hat; wir wünschen unwillkürlich, mit einem so aussehenden Menschen Nichts gemein zu haben." Marx schreibt im Text "Zur Judenfrage": "Welches ist der weltliche Kultus der Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld."