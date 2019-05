"Was weg ist, ist weg. Was bleibt ist die Erinnerung." Zwei Sätze von Hartmut Dorgeloh, Generalintendant der Stiftung Humboldtforum, aus dieser Woche. Es ging dabei um den Palast der Republik. Vielmehr um die letzten Dinge, die von ihm geblieben sind. Einige davon, Teller, Eisbecher, Stühle, Anzeigetafeln, sollen ab Ende 2020 als sogenannte "Spuren" im Humboldtforum ausgestellt werden und an den Palast erinnern.

Der Name Humboldtforum ist die freundliche Umschreibung für das wiedererbaute Berliner Stadtschloss. Vielleicht schämt man sich ein wenig, in einer hippen Stadt wie Berlin so nostalgisch zu sein und alte Schlösser wiedererstehen zu lassen. Jedenfalls wurde zu Gunsten des Schlosses der Palast vor mehr als zehn Jahren ausgelöscht oder was damals noch stand. Der Palast der Republik in Berlin während des Abrisses. Bildrechte: Tim Herden

Dorgeloh scheint kein Anhänger dieser "Bilderstürmerei" gewesen zu sein, denn er glaubt, "dass es heute eine viel größere Diskussion geben würde, wenn man noch mal vor der Frage stehen würde, ob man den Palast abreißt". Er ist sich auch nicht sicher, "ob es zu dem gleichen Ergebnis käme." Es würde nicht mehr so ideologisch gesehen.

Abgerissener Palast nun eine Stilikone

Die Einsicht kommt zu spät. Was weg ist, ist weg. Nun steht an der Stelle des Palastes der moderne Ostflügel des Humboldtforums. Ein Neubau mit schmalen Fenstern. Der Berliner hat sie schon als "Schießscharten" getauft. Ein sehr schlichter architektonischer Entwurf. Da hatte der Palast doch mehr zu bieten. Er gilt mittlerweile als Designikone, weil "das besondere war, dass er einem ganz bestimmten Prinzip unterworfen war, vom Bierdeckel bis zur Lampe, vom Tischtuch bis zu den Möbeln", schwärmt Alfred Hagemann, Kunsthistoriker des Humboldtforums. Das suche seinesgleichen. Doch es gilt: Was weg ist, ist weg.

