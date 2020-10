Ich habe mir schon ein bisschen die Augen gerieben am Montag. War das noch Markus Söder, der da sprach? Der bayerische Ministerpräsident will Rechte des Landes auf den Bund übertragen? Ich hörte wohl nicht richtig. Söder, ein Föderalist, wie er im Buche steht, mit durchaus separatistischen Tendenzen.

"Mir san mir" schien seine politische DNA zu sein. Bayern kam bei ihm bisher immer zuerst und dann lange nichts. Egal ob Länderfinanzausgleich, Digitalpakt für Schulen oder Ferkelkastration – ging etwas gegen bajuwarische Interessen, zog Söder die Rote Karte.

Söder will mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Regeln

In seiner wöchentlichen Kolumne "Unter der Lupe" gibt Hauptstadt-Korrespondent Tim Herden seine persönliche Meinung zum politischen Geschehen ab. Bildrechte: MDR Woher kommt nun der Sinneswandel? Ist es nur die Sorge, dass die Pandemie in Deutschland außer Kontrolle gerät? Immerhin scheint in einigen Staatskanzleien noch der Gedanke zu regieren, das Virus würde an Landesgrenzen in einem hochmobilen Land Halt machen. Jeder versucht, mit einer eigenen Strategie das Virus einzudämmen und gleichzeitig das Volk bei Laune zu halten.



Aber Söder hat das Ohr an der Masse. Sie wünscht sich mehrheitlich mehr Einheitlichkeit bei den Anti-Corona-Regeln. Jedenfalls kann Söder so auch sein Image als konsequentester Corona-Bekämpfer weiter schärfen. Er schob deshalb gleich den Lockdown für den Landkreis Berchtesgadener Land hinterher. Aber vielleicht treibt Söder auch noch etwas anderes um.

Liebäugeln mit der Kanzlerkandidatur

Es gab noch einen anderen interessanten Moment. Als auf der Pressekonferenz nach der letzten Krisenkonferenz im Kanzleramt vor anderthalb Wochen die Reihe an ihn kam, sann Markus Söder eine gute halbe Minute vor sich hin, ohne etwas zu sagen. Was mag ihn da bewegt haben? Die Vorstellung, wie er handeln würde, wenn er dort sitzen würde, wo jetzt noch Angela Merkel als Kanzlerin sitzt? In der Mitte als Bundeskanzler?