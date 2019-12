Wie so oft in der letzten Zeit, hält die SPD nicht, was sie versprochen hat. Man kann auch sagen, sie blieb sich treu. So wurde der Aufstand gegen den Verbleib in der Großen Koalition abgeblasen.

Zuviel Soziales, zu wenig Wirtschaft und innere Sicherheit

Unser Hauptstadtkorrespondent Tim Herden kommentiert das Berliner Politikgeschäft. Bildrechte: MDR Nachdem man sich nun mehr oder weniger anderthalb Jahre durch die Regierungsarbeit gequält hat, versucht man der Öffentlichkeit weis zu machen, dass doch vieles erreicht worden sei – natürlich gegen die Union: Brückenteilzeit, Abschaffung des Soli für kleine und mittlere Einkommen, Parität bei den Krankenkassenbeiträgen, Teilhabechancengesetz für Langzeitarbeitslose. Alles sicher gute Sachen, aber eben nur Soziales.

Zu wenig in einer Zeit, wo wir eine neue industrielle Revolution erleben durch Digitalisierung und Klimaschutz. Wo ist eine Wirtschaftsstrategie der SPD? Dazu findet man auch wenig im Leitantrag des Parteitages. Doch gerade die Leute, die heute noch am Fließband stehen und morgen vom Roboter ersetzt werden, wollen wissen, wo sie weiter ihren Lebensunterhalt verdienen können.



Nicht nur an den Stammtischen, sondern auch in den Familien wird über Migration und innere Sicherheit debattiert, offenbar nur nicht bei der SPD. Kein Wort dazu im Leitantrag. Auch das ist zu wenig, gerade auch, wenn man Regierungspartei ist. Zu Europa gibt es nur einen Satz.

Verharren in der Vergangenheit