Zuletzt war es die Debatte um die Äußerungen von Uwe Tellkamp, 95 Prozent der Flüchtlinge würden nur in unser Sozialsystem einwandern wollen. Kritiker rückten ihn in die Nähe von Rechtsradikalen. Allerdings wurde dabei selten sachlich argumentiert. So zeigt die jüngste Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dass 33,1 Prozent der Asylbewerber einen Schutzstatus erhielten als politisch Verfolgte oder Bürgerkriegsflüchtlinge, 66 Prozent abgelehnt wurden.

Die andere Seite ist nicht besser. Angela Merkel erntete für ihr Eingeständnis in ihrer Regierungserklärung, in der Flüchtlingskrise Fehler gemacht zu haben, von ihren Gegnern in den sozialen Netzwerken nur Häme. Besonders krass fand ich einen Eintrag bei Twitter: „Merkel zieh Leine, sonst lass ich ihn los“ und dazu das Bild eines zähnefletschenden Hundes.

Unfähigkeit zum Dialog

Statt mit Argumenten versucht man nur noch mit persönlicher Überzeugung zu überzeugen. Das gilt für beide Seiten. Doch damit kommt kein Dialog zustande. Vielmehr herrscht Sprachlosigkeit zwischen den Fronten. Wenn ich lese, was die einen in Pressemitteilungen oder Interviews schreiben und die anderen bei Demonstrationen wie Pegida schreien, fallen mir sofort ein paar alte Vokabeln und Versatzstücke ein: "Wer nicht für uns ist, ist gegen uns" und nicht zuletzt die Liedzeile "Sag mir, wo du stehst". Wollen wir dahin zurück?

Riss in der Gesellschaft

Was treibt diese Gesellschaft auseinander? Da herrscht auf der einen Seite, besonders bei den politischen Eliten, die richtige Ansicht vor, geprägt von der historischen Erfahrung, dass wir Fremdenfeindlichkeit in Deutschland nicht wieder zulassen dürfen. Die andere Seite verunsichert die Zuwanderung. Durch alltägliche Erfahrung, Verlustängste, Mund-zu-Mund-Propaganda in den Sozialen Netzwerken und nicht zuletzt durch die Medienberichterstattung. Diese Verunsicherung ist die große Gefahr für unsere Demokratie. Sie kann in Hass und Gewalt umschlagen. Sie erfasst mittlerweile alle Schichten der Bevölkerung. Egal ob in Ost oder West. Ich beobachte in meinem persönlichen Umfeld, wie Menschen, die Merkels Grenzöffnung zunächst begrüßt haben, nun die Entwicklung sehr kritisch sehen. Diese Verunsicherung können aber die politischen Eliten nicht ignorieren. Schon gar nicht hilft, jeden geäußerten Zweifel an der Integrationskraft der deutschen Gesellschaft mit Rechtsradikalismus gleichzusetzen.

Medien als Mediatoren