Wiederholt sich 2015? Menschenkolonnen laufen durch trostlose Landschaften. Babys werden in Kameras gehalten. Der Ton der Eltern ist klagend. Bilder wie vor fünf Jahren. Noch halten griechische Polizisten und Soldaten die Grenze zur Türkei geschlossen. Dafür bekommen sie freundliches Schulterklopfen von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Mehr aber auch nicht. Ihr Abwehrkampf mit Stacheldraht und Tränengas macht sie bei vielen zu Bösewichten und die Menschen auf der anderen Seite zu Opfern. Doch Opfer sind beide. Die Flüchtlinge als Faustpfand Erdogans. Die Griechen für das Versagen des Westens im Syrienkonflikt.

Syrische Flüchtlinge und Griechen sind Opfer der EU-Politik

Fünf Jahre waren die Griechen das Bollwerk gegen die Flüchtlingsströme aus dem Nahen Osten, dem Vorderen und Hinteren Orient. Das Land arbeitet sich dabei immer noch mühsam aus der Euro-Krise und dem totalen finanziellen Kollaps heraus. Es hat weitgehend stillschweigend alle Lasten getragen, während gerade auch Deutschland von der Eurokrise profitierte. Nicht der Normalbürger, aber der Staat durch die niedrigen Zinsen.

Flüchtlinge sind seit Ende Februar auf dem Weg in Richtung der türkischen Grenze zu Griechenland. Bildrechte: dpa Nun werden die Griechen wieder im Stich gelassen. Wie zuvor die Italiener. Es gibt viele traurige Bilder von riesigen Zeltlagern, immer mit dem Unterton, die Griechen würden nicht gerade eine hochwertige Willkommenskultur, besonders nach Maßstäben der Deutschen, an den Tag legen. Aber es nimmt ihnen seit Jahren auch kaum einer in der EU die Geflüchteten ab. Wie auch? Solidarität ist in der Europäischen Union nicht mehr sehr gefragt.

Den Pelz waschen, ohne selbst nass zu werden

Es wird doch wohl genügend Geld in Brüssel geben, um Baracken und ordentliche Containerdörfer in Griechenland aufzubauen und auch genügend EU-Beamte, die dort eine vernünftige Registrierung der Geflüchteten aufbauen und Asylverfahren abwickeln. Es muss doch mittlerweile aufgefallen sein, dass die Elendsbilder Flüchtlinge nicht abschrecken, sondern der Zustrom nur den Unmut der lokalen Bevölkerung und der Asylbewerber steigert.

Die Spannungen zwischen Beiden entladen sich immer öfter. Eine Verteilung der Ankommenden findet in Europa auch nicht statt. Wahrscheinlich sind wir Deutschen froh, dass dies durch die Osteuropäer verhindert wird. So kann man denen den Pelz waschen, ohne selbst nass zu werden.

Preis für Flüchtlingsabkommen ist Abhängigkeit von Erdogan

Die EU hatte sich unter der Führung von Angela Merkel durch einen Pakt mit dem türkischen Präsidenten Erdogan frei gekauft und damit 2015 den Menschenstrom gestoppt. Doch wie naiv muss man in Berlin und Brüssel gewesen sein, dass sich der türkische Diktator daran auf ewig halten würde.

Sicher hat er erst einmal 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen und dafür im Gegenzug sechs Milliarden Euro erhalten. Aber es war trotzdem von Anfang klar, dass er den Preis weiter hochtreiben würde und die Flüchtlinge dabei als Faustpfand benutzt. Als Lohn fordert er von den Europäern eine fragwürdige Loyalität für sein Tun ein.

Erdogans Weg aus der Sackgasse

Egal, ob es gegen seine Widersacher in der Türkei geht oder um die Umsetzung seiner Großmachtträume. So hielt man still, als er in Nordsyrien einmarschierte. Man ließ dafür sogar die Kurden, die eigenen Verbündeten fallen und sah ihrer Vertreibung aus der Provinz Afrin zu, obwohl sie im Kampf gegen den IS einen hohen Blutzoll gezahlt hatten. Ich kann mich nicht erinnern, dass damals jemand nach Sanktionen gerufen hätte.

Nun sitzt Erdogan mit seinen Truppen in Idlib fest, schützt dort islamistische Kämpfer, die genauso wenig Menschenfreunde sind wie ihr Gegner, der syrische Präsident Assad. Möglicherweise wäre ihr Regime noch weit schlimmer. Um aus der eigenen Sackgasse zu kommen, öffnet Erdogan seine Grenzen nach Europa für die Flüchtlinge. Die Europäer sind ihre eigene Falle getappt.

Diplomatische Lösung für Syrienkonflikt verschlafen

Denn der Westen hat in den letzten fünf Jahren, parallel zum Flüchtlingspakt nicht seine Hausaufgaben gemacht, um den Syrien-Konflikt friedlich zu lösen und damit eine Rückkehr der Flüchtlinge zu ermöglichen. Die leere Worthülse von der "Bekämpfung der Fluchtursachen“ wurde nie mit Leben gefüllt. Nun gerät man in Berlin und Brüssel in Panik, weil Erdogan diese diplomatische Schläfrigkeit nutzt und die Flüchtlinge Richtung Griechenland schickt, um noch mehr Loyalität und sogar militärische Unterstützung zu fordern.