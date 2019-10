„Sag mir, wo Du stehst und welchen Weg du gehst“, hieß es in einem DDR-Politsong. Wer dem vorgegebenen Weg nicht folgen wollte oder auf der falschen Seite stand, war gut beraten, seine Meinung möglichst nur in der Nische privater Kreise zu äußern. Nun sind wir dreißig Jahre weiter. Das Grundgesetz gewährt uns Meinungsfreiheit und doch sagen 69 Prozent der Wähler in Sachsen, also über zwei Drittel(!), dass man ausgegrenzt wird wenn man bei bestimmten Themen seine Meinung sagt. Unbestritten werden viele politische Debatten nach dem Motto geführt: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns! Egal von welcher Seite.

Rückzug in die Nischen der Netzwerke

Unser Hauptstadtkorrespondent Tim Herden kommentiert das Berliner Politikgeschäft. Bildrechte: MDR Die Folge wie früher: Viele ziehen sich zurück in die Nischen. Die befinden sich nun in den sozialen Netzwerken. Dort finden sie bei Facebook und WhatsApp genügend Verbündete, die ihre Meinung teilen. Von dort schießen sie dann oft aus der Deckung der Anonymität Breitseiten auf die Gegenseite in einer rechtlich fragwürdigen und für eine politische Debatte inakzeptablen Stilebene.

Statt miteinander zu reden, redet man aneinander vorbei. Das kann für die Demokratie nicht gut sein. Bereits 2015 schrieb der Politologe Carl Dieckmann in seinem Buch "Der neue Bürger": "Demokratie kann nur dann gedeihen, wenn die Masse wirklich die Gelegenheit hat, sich durch die Diskussion aktiv an der Gestaltung des öffentlichen Lebens zu beteiligen."

Das Unwort der Alternativlosigkeit

Leider hat die Politik in den letzten Jahren die Diskussion immer mal wieder unterbrochen. Angela Merkel führte als Kanzlerin dazu ein Wort in die politische Kultur ein, das dem Sinn der Meinungsfreiheit in der Demokratie widerspricht: alternativlos. Es war übrigens nicht 2015, wie jetzt viele tippen werden. Es war bereits im Frühjahr 2009. Die Finanzkrise erreichte ihren ersten Höhepunkt. Es ging um Hilfen für Griechenland. Da sagte die Kanzlerin wörtlich: "Ich halte das Vorgehen für alternativlos."

Angela Merkel sprach in der Vergangenheit von Alternativlosigkeit bei politischen Debatten - und schadete damit dem öffentlchen Diskurs. Bildrechte: dpa Natürlich hätte es Alternativen gegeben. Man hätte sie öffentlich diskutieren können, das Für und Wider abwägen. Aber das mag die Kanzlerin bis heute nicht. Sie machte der Debatte mit diesem Wort ein Ende. Es blieb kein Einzelfall. Das Wort gehört zu Merkels Wortschatz. Journalisten und Sprachwissenschaftler machten es 2010 zum "Unwort des Jahres".

Wenn nun Merkel in ihrer Rede zum 3. Oktober darüber klagt, dass viele Bürger die "Ursache für Schwierigkeiten und Widrigkeiten vor allem beim Staat und den sogenannten Eliten suchen", dann ist sie nicht unschuldig daran. Denn mit ihrer propagierten Alternativlosigkeit bei politischen Entscheidungen hat sie zugleich dem Gefühl der Unmündigkeit des Bürgers gegenüber dem Staat Vorschub geleistet.

Flüchtlingskrise oder Klimaschutz - Tabus spalten die Gesellschaft

So wurde es in der Flüchtlingskrise geradezu opportun, jeden, der die Öffnung der Grenzen oder die Integration der vielen Flüchtlinge ins deutsche Gemeinwesen in Frage stellte, auszugrenzen. Aber nicht jeder ist gleich ein Rechtsradikaler, nur weil er an der Richtigkeit und den Folgen dieser Entscheidung zweifelt. Das gilt auch für uns in den Medien. Haltung ersetzt aber nicht das Überzeugen durch stichhaltige Argumente und schon gar nicht die Debatte. Doch oft wurde vieles, was sagbar und mit der Meinungsfreiheit des Grundgesetzes vereinbar war, als unsagbar bezeichnet. Die Folge: eine Spaltung der Gesellschaft, die wir bis heute an Wahlergebnissen ablesen können.