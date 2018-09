Vor vier Wochen schrieb ich an dieser Stelle über die neue Bewegung "Aufstehen" von Sarah Wagenknecht. Dort erwähnte ich auch Frauke Petry. Für mich war ihr Versuch eines Neuanfangs mit der "Blauen Partei" gescheitert. Es war einfach so still um Petry geworden.

Kaum war der Artikel auf der Seite von MDR AKTUELL erschienen, erhielt ich eine SMS von Petrys Pressesprecher. Seine Frage: Was mein Maßstab für das Scheitern einer Partei sei? Es könnten doch nur Wahlergebnisse sein. Umfragen würden immerhin beweisen, dass die "Blaue Partei" da keine schlechten Karten hätte. Die SMS war der Anstoß zur Frage: Was macht eigentlich Frauke Petry?

Bruch mit der AfD

Legendäre Pressekonferenz: Petry erklärt ihren Austritt aus der AfD-Bundestagsfraktion. Bildrechte: dpa Rückblick: Am 25. September 2017 saß ich wie viele meiner Kollegen in der Bundespressekonferenz. Wir wollten wissen, was die AfD nach ihrem Einzug in den Bundestag plant. Stattdessen kam der Knall, einer der unvergesslichen Augenblicke in einem Journalistenleben. Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry verkündete ihren Austritt aus Partei und Fraktion, stand auf und verließ den Saal.



Alice Weidel, Alexander Gauland und Jörg Meuthen blieben sprachlos auf dem Podium zurück. Wir Journalisten brauchten eine Schrecksekunde, bevor wir aus dem Saal und Petry hinterher stürmten. Wir erwarteten, dass ihr einige aus der Fraktion folgen würden, doch nur der Abgeordnete Mario Mieruch wagte den Schritt.

Nun sitzen beide im Plenarsaal auf zwei Stühlen zwischen AfD und FDP, leicht zurückgesetzt. Das Parlament kennt mit Einzelkämpfern keine Gnade. Petry und Mieruch bekommen meist am Ende von Debatten Gelegenheit, in wenigen Minuten ihre Position darzustellen. Dann sind meist die Kameras schon verschwunden, und die Pressetribüne ist leer.



Zu Beginn der Legislaturperiode klatschten auch ein paar der einstigen Weggefährten in der AfD-Fraktion, wenn Petry redete. Aber das passiert immer seltener. Das Tischtuch mit der AfD ist zerschnitten. Sympathiekundgebungen für Petry sind in der Fraktion unerwünscht. Das Verhältnis von Frauke Petry zur AfD ist zerrüttet. Bildrechte: dpa

Konservativ und liberal

Vor zwei Wochen saß mir dann Frauke Petry in einem Restaurant gegenüber. Wie bei unserer ersten Begegnung im Herbst 2014 bei der Eröffnung des ersten Wahlkreisbüros der sächsischen AfD in Annaberg-Buchholz überraschte mich wieder der schnelle Redefluss. Für O-Töne in Beiträgen ist das gut, denn die Politikerin bringt in den üblichen zehn Sekunden viele Botschaften unter. Im Gespräch kann es schwierig werden. Man muss die Lücke für die Zwischenfrage finden.

Petry beschreibt mir ihre neuen Projekte. Sie hat eine Bürgerbewegung gegründet, in Anleihe an die DDR, die "Blaue Wende" und dazu noch die "Blaue Partei", politisch verortet rechts von der CDU und FDP, links von der AfD, konservativ und liberal. Inhaltlich will sie EU-kritisch, nicht wie die AfD EU-ablehnend sein. Als Wirtschaftsliberale ist sie gegen den Mindestlohn. Außenpolitisch sollen das transatlantische Bündnis gepflegt und zugleich eine Annäherung an Russland gefördert werden.

Bewegung und/oder Partei

Einwurf: Wer soll bei Bewegung und Partei mitmachen? Warum überhaupt Partei und Bewegung? Petry glaubt, Menschen seien eher für Bewegungen zu begeistern. Sie verweist auf Wagenknechts Bewegung auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Die Argumentationen von Petry und Wagenknecht ähneln sich. Parteien würden abschrecken mit dem starren Korsett der Programmatik und den steilen Wegen durch die Hierarchie.