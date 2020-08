Besonders jugendliche Asylbewerber neigen zu Kriminalität

Aber gehen sollten die Asylbewerber, die das Gastrecht in diesem Land missbrauchen. Der Enthusiasmus der Menschen, die an den Bahnhöfen winkten, in Containerburgen, leerstehenden Baumärkten und Kasernen Stockbetten aufbauten, Essen verteilten und für ihre abgetragenen H&M-Klamotten Abnehmer fanden, brach mit den Ereignissen vom Silvesterabend 2015 in Köln zusammen. Nun mussten sie feststellen, dass die Gleichung, Flüchtling gleich guter Mensch, bei vielen, aber nicht in allen Fällen aufgeht. Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung sind offenbar besonders für junge männliche Flüchtlinge aus islamischen Ländern Fremdworte. Sie sind geprägt von patriarchalischen Wertvorstellungen und setzen auch immer wieder Gewalt ein, um Konflikte zu lösen. Viele haben es so in der eigenen Familie erlebt oder während der Flucht erfahren.

Das Lagebild des BKA zu Kriminalität im Kontext von Zuwanderung stellt für 2019 fest, dass es "bei der Altersgruppe der 18 bis unter 30-Jährigen einen deutlich erhöhten Anteil tatverdächtiger Zuwanderer gibt" – mit 52 Prozent im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mit 32 Prozent. Schwerpunkt sind dabei sogenannte Rohheitsdelikte.

Es ist ein Teil der erwähnten Beunruhigung, wenn hier nicht klare Grenzen gezogen werden. So ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik, die Probleme mit Flüchtlingen, Einwanderung, Asylpolitik und Migration zu lösen, von 47 Prozent im Jahr 2017 auf jetzt 31 Prozent gesunken.

Gefahr von Parallelgesellschaften

Man sollte jedenfalls nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen und die Ablehnung des Rechtsstaats durch Flüchtlinge zu lange tolerieren. Das hat zum Beispiel zur Bildung krimineller Clans durch ehemalige Flüchtlinge aus dem Libanon geführt. Es entstanden in Großstädten wie Berlin, Bremen oder Köln Parallelgesellschaften inklusive eines eigenen Rechtssystems. Ähnliche Tendenzen gibt es jetzt auch wieder, zum Beispiel unter syrischen Flüchtlingen. So sehr ein Zusammengehörigkeitsgefühl vom Menschen gleicher Herkunft in einer fremden Umgebung verständlich ist, so kann doch eine Konzentration der jeweiligen Community, besonders in Großstädten die gewollte Integration verhindern.

Kein Jobwunder durch Geflüchtete

Es hat sich auch nicht die Hoffnung erfüllt, dass die Zuwanderer das deutsche Fachkräfteproblem lösen. Das DIW konstatiert: "Geflüchtete weisen im Schnitt eine vergleichsweise niedrige Bildung auf. Ins Auge fällt insbesondere der hohe Anteil an Personen, die keine formale Bildung oder höchstens eine Bildung auf Grundschulniveau (35 Prozent) aufweisen." Trotzdem haben mittlerweile 40 Prozent der Geflüchteten einen Job gefunden. Meist ist es aber nur eine geringfügige Beschäftigung, weil die Berufsabschlüsse aus den Heimatländern nicht anerkannt werden können, denn sie entsprechen in vielen Fällen nicht den deutschen Maßstäben. So schreiben die Forscher des DIW: "Ebenso kann sich dies auch negativ auf das Wohlbefinden Geflüchteter auswirken und damit den Integrationserfolg Geflüchteter mindern." Vor allem Migrantinnen finden oft keine Beschäftigung. In Deutschland sind es gerade 14 Prozent, die einer Arbeit nachgehen, bei männlichen Geflüchteten sind es 52 Prozent.