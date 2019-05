Man muss Kevin Kühnert nicht zustimmen. Ob nun wirklich die Kollektivierung von BMW an erster Stelle steht, sei auch dahin gestellt. Aber über Veränderungen in einer Gesellschaft nachzudenken, darf nicht mit Denkverboten belegt werden. Das wäre sonst Diktatur. Gern wird dem Juso-Chef nun ein Schmidt-Zitat entgegengehalten: "Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen."

Helmut Schmidt hatte Visionen. Das kann ich aus langjähriger Beschäftigung mit seinem Leben wohl sagen. Aus seiner Vision einer besseren wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Zeiten knapper werdender Ressourcen sind die Weltwirtschaftsgipfel in Zeiten der Ölkrise in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden.



Schmidt hat sich auch sehr intensiv mit China und seinem Staatssozialismus mit marktwirtschaftlichem Anstrich beschäftigt und den Westen vor Überheblichkeit immer wieder gegenüber diesem System gewarnt. Und gibt es nicht viele auch hier in Deutschland, die auf die Innovationskraft Chinas durchaus mit Neid schauen?