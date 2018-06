Auf dem Parteitag in Leipzig hat Katja Kipping eine Niederlage erlitten. Sie erhielt fast zehn Prozent weniger Stimmen als 2016. Für weitere zwei Jahre wird sie zwar Parteivorsitzende bleiben gemeinsam mit Bernd Riexinger. Aber sie ist angeschlagen. Kipping wurde abgestraft, dass sie selbst auf dem Parteitag nicht auf persönliche Angriffe gegen Oskar Lafontaine verzichtete, mit denen sie aber dessen Ehefrau Sahra Wagenknecht treffen wollte. Trotzdem ist zu befürchten, dass der Stellungskrieg zwischen den beiden Frontfrauen der Partei, Wagenknecht und Kipping, zwei Jahre weitergeführt wird, bis Kipping laut Satzung nicht mehr antreten kann. Der Partei wird das schaden.

Seit gut drei Jahren tobt in der Linken das Duell Kipping gegen Wagenknecht. Dabei geht es um den Kurs der Partei in der Flüchtlingspolitik.

Während Katja Kipping für "offene Grenzen für alle" eintritt und Abschiebungen ablehnt, sieht Sahra Wagenknecht die Aufnahmefähigkeit Deutschlands begrenzt. Kipping möchte gern ihre Position zum Dogma in der Partei erheben und jeden Widerspruch dagegen in den eigenen Reihen per Beschluss des Parteitages mundtot machen.



Dabei lügt sie sich aber selbst in die Tasche. Alle drei Landesregierungen, in denen die Linke vertreten ist oder sie sogar führt, werden Abschiebungen vorgenommen. Die Statistik weist für 2017 für Berlin 1.645, Thüringen 657 und Brandenburg 490 Abschiebungen aus.

Zum anderen wird mit Kippings Linie der besondere Wert des Asylrechts in der deutschen Verfassung entwertet. Es sollte auf der Basis der historischen Erfahrung denen zu Gute kommen, die vor politischer Verfolgung auf der Flucht sind. Es ist unbestritten, dass Deutschland nicht allen, die sich auf den Weg machen, ein Obdach bieten kann. Im Gegenteil. Es wächst die Gefahr, dass wirklich politisch Verfolgte abgewiesen werden müssen. Kann die Linke das wollen?

Die frühere Position der Linken, "offene Grenzen für Menschen in Not", trug dem Asylrecht eher Rechnung.



Zudem kann auch die Linke auf Dauer nicht ignorieren, dass die Aufnahmebereitschaft nicht nur ökonomisch, sondern in der Bevölkerung auch emotional ihre Grenzen hat, besonders bei Menschen, die zur Zielgruppe der Partei gehören. Diesem Gefühl trägt Wagenknecht mit ihrer Position Rechnung.

Tim Herden Bildrechte: ARD Hauptstadtstudio, Steffen Jänicke Permanent mit dem inneren Konflikt zwischen Kipping und Wagenknecht beschäftigt, droht die Linke zugleich die wirkliche Gefahr zu übersehen. Die Konkurrenz von rechts, vor allem die ostdeutsche AfD um Björn Höcke versucht immer stärker, soziale Positionen zu besetzen. In der Arbeitsmarkt- und in der Rentenpolitik. Dabei scheut sie sich nicht, die Linke inhaltlich zu kopieren, aber um eine nationalistische Komponente "Deutsche zuerst" anzureichern.



Wie groß das Risiko durch die AfD für die Linke ist, zeigen die Wahlergebnisse bei den letzten Landtagswahlen: Keine konnte die Linke gewinnen. Vielmehr musste sie Verluste hinnehmen, besonders in den ostdeutschen Kernländern. Dagegen zog die AfD ohne Probleme in die Landtage in Ost und West ein und dabei an der Linken vorbei. Zum Beispiel auch bei der Bundestagswahl. Bisher gibt es keine überzeugenden inhaltlichen Konzepte gegen die AfD-Strategie. Diese neue strategische Ausrichtung müsste die Parteiführung leisten, also Kipping und Riexinger.

Aber auch Wagenknecht droht zu überziehen, wenn sie kurz vor dem Parteitag der Parteiführung in der Flüchtlingsfrage vorwirft, "weltfremd" zu sein. Dieses Zündeln bringt besonders die Funktionäre gegen sich auf. Kippings Niederlage wäre Wagenknechts Chance, jetzt anzubieten, den Konflikt durch eine umfassende Debatte in der Partei über die Flüchtlingspolitik zu beenden. So wie es übrigens zunächst auch von der Parteiführung geplant, dann aber abgesagt war.