Der Schock kam am Kaffeetisch. Es war kurz nach den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt. Ich fragte meine Mutter, was sie denn in Halle gewählt hätte. Erst druckste sie herum, dann rückte sie mit der Sprache raus: Zwei Stimmen hatte sie der Linken, eine der AfD gegeben. Seit dreißig Jahren war meine Mutter Wählerin der PDS und dann Linkspartei gewesen. Ab und zu gab es eine Stimme für die FDP. Cornelia Pieper kam wie sie aus dem halleschen Ortsteil Kröllwitz. Das schweißt zusammen.

Wähler von Linkspartei und SPD wandern zur AfD

Meine Mutter ist kein Einzelfall. Man muss sich nur die Wählerwanderung zwischen der Linkspartei und AfD bei den Landtagswahlen ansehen. 26.000 ehemalige Linkenwähler wanderten in Sachsen zur AfD, in Brandenburg waren es 11.000. Zwar gilt die Linke immer noch bei knapp einem Viertel der Wähler als die Vertreterin der ostdeutschen Interessen, aber in Sachsen liegt die AfD mit der Linkspartei bei diesem Machtanspruch fast gleichauf. Und so sahen dann auch die Wahlergebnisse aus.

In Sachsen wurde die Linke fast halbiert. In Brandenburg fiel sie, wenn auch knapp hinter die Grünen zurück. Welch Debakel. Die einstige Ostpartei rangiert nun hinter einer Partei, für die Ostdeutschland bisher mehr oder weniger Diaspora war.

Bei der SPD ein ähnliches Bild. Sie kann sich die Stimmenverluste in beiden Ländern höchstens noch schön reden. In Brandenburg wird sie weiter die Regierungspartei sein, in Sachsen wenigstens mitregieren können.



Aber trotzdem bleibt der Befund: die deutsche Linke, SPD und Linkspartei, sind in einer existentiellen Krise. Obwohl die beiden Parteien angetreten sind, das Gute für die Menschen zu wollen, werden sie vom Wähler immer weniger gewollt. Dabei hat zum Beispiel die SPD doch einiges auf der politischen Habenseite: Mindestlohn, Elterngeld, Teilzeitgesetz, Rente mit 63.



Die Linke hat mit ihren Regierungsbeteiligungen in den Ländern erreicht, das Label des politischen Schmuddelkindes abzustreifen. Sie ist so mit ihrer Gefolgschaft in der bundesdeutschen Gesellschaft und Demokratie angekommen. Doch nun wählt ein großer Teil dieser Gefolgschaft wie meine Mutter AfD.

Falsche Antworten auf Globalisierung und Zuwanderung

Die SPD hat zudem die Tugend eingebüßt, sozialen Wohlstand und wirtschaftliche Stabilität zu verbinden. Zugleich standen sozialdemokratische Innenminister, wie Otto Schily, für einen Rechtsstaat, der das Gewaltmonopol des Staates gegenüber Angriffen aus jedweder Richtung, sicherte.



Nun aber kommt die Mittelschicht in den Plänen der Parteien wenig vor. Man orientiert sich besonders auf Menschen in sozialer Not. Aber auch in der Mitte der Gesellschaft macht sich Abstiegsangst breit und weder Handwerker, Gewerbetreibende noch Mittelstand finden bei Linken und SPD einen Anwalt ihrer Interessen. Der Unternehmer schlechthin steht bei beiden Parteien unter dem Generalverdacht, seine Beschäftigten um des Profits Willen zu schröpfen. Viele soziale Wohltaten stellen genau die Kleinunternehmer vor Probleme. Wie organisiert man als Klempnermeister bei immer mehr Mitarbeitern in Elternzeit Ersatz? Wer arbeitet in einer Tischlerei mehr, wenn ein Kollege auf Teilzeit geht, aber für eine zusätzliche Arbeitskraft das Geld nicht reicht?

In diese offene Flanke stößt die AfD. Längst ist es nicht nur die Kritik an der Flüchtlingspolitik, die ihr die Wähler zutreibt. Es sind auch viele Handwerker und mittelständische Unternehmer, die sich von der Politik der linken Parteien und vor der Politik überhaupt nicht vertreten fühlen. In Sachsen erreicht die AfD beim Kompetenzfeld Wirtschaft einen gleich hohen Wert wie die SPD, obwohl diese den Wirtschaftsminister stellt. Beim Thema Kriminalität und Innere Sicherheit liegt die AfD mit 44 Prozent weit vor der Linken mit 12 und der SPD mit 17 Prozent.

Keine Vision, keine überzeugende Führung

Hinzu kommt die Performance beider Parteien. Die Roadshow der SPD für einen neuen Parteivorsitz bringt nicht das erhoffte Aufbruchssignal. Bei der Linkspartei herrscht offene Ratlosigkeit, wie es weitergehen soll. Es geht die Angst um, nach den nächsten Wahlen auf die Situation von 2002 zurückzufallen und wieder nur noch mit zwei Direktmandaten im Bundestag vertreten zu sein.



Man versucht sich in Klientelpolitik. Parteichef Bernd Riexinger setzt auf das unterbezahlte Pflegepersonal. Doch eine Partei ist keine Gewerkschaft. Das Thema der hohen Mieten ist in Großstädten wie Berlin präsent, aber nicht in der Fläche des Landes. Und die angedachten Enteignungen sind gerade rund um die Feierlichkeiten zur friedlichen Revolution in der DDR kein Gewinnerthema.

Beiden linken Parteien fehlen mitreißende gesellschaftliche Visionen. Sie bejammern sich selbst und betreiben zu viel Nabelschau. Beide Parteien wirken oft wie politische Miesepeter. Aber wer dieses Gefühl teilt, wählt nun AfD. Es fehlt außerdem an überzeugenden politischen Führungspersönlichkeiten, die über Parteigrenzen hinaus strahlen, wie es Gregor Gysi, Sahra Wagenknecht oder Franz Müntefering getan haben.



Den Grünen gelingt das mit dem Spitzenduo Habeck/Baerbock, mit Geschlossenheit und mit dem Zukunftsthema Klimaschutz, wenn auch vor allem in Westdeutschland.