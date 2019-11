Vor wenigen Tagen endete in Leipzig im Museum für die bildenden Künste die Ausstellung „Point of no return“, eine Werkschau ostdeutscher Künstler mit Bildern, Plastiken und Installationen aus der Zeit vor, während und nach der Wende. Der „Point of no return“ war der Mauerfall. Danach gab es nach Ansicht der Kuratoren keine Chance mehr, auf dem Weg zur deutschen Einheit umzukehren.

Unser Hauptstadtkorrespondent Tim Herden kommentiert das Berliner Politikgeschäft. Bildrechte: MDR Eine Installation traf die Situation und Gefühlslage vieler ehemaliger DDR-Bürger sehr treffend: Sighard Gille "Auswildern". So kann man es sehen: Die Ostdeutschen wurden aus der behüteten und abgeschlossenen Welt der DDR weitgehend unvorbereitet ausgewildert in die soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Aber es wird unterschlagen, dass wir diese Auswilderung auch wollten, dass die Mauern fallen sollten. Durch die Gitterstäbe hatte man zwar immer fast überall schon vor dem Mauerfall Gelegenheit nach Westen zu schauen, allerdings oft nur durch das Schaufenster des "Westfernsehens". Da sah man zwar auch nicht nur die Sonnenseite. Vielleicht glaubten viele deshalb, gut vorbereitet zu sein. Doch dann erfuhren wir, dass es etwas anderes ist, eine Gesellschaft nur als Zuschauer zu betrachten als in ihr wirklich zu leben.

Harte Landung in der Marktwirtschaft

Jedenfalls war der Aufbruch für viele Ostdeutsche in die freie Wildbahn der Bundesrepublik ein ziemlicher Schock. Nachdem sie kurz als Hauptdarsteller auf der Bühne der Weltgeschichte mit der friedlichen Revolution gestanden hatten, wurden sie in die Kulissen zurück gedrängt. Der Westen übernahm die Regie. Erster Härtetest war das Wirken der Treuhand. Da ging es mehr um Marktwirtschaft, statt um Soziales. Die Ostdeutschen erlebten die Deindustrialisierung ihres ehemaligen Landes. Allerdings wäre unser Rückblick verstellt, wenn man das Wirken der Treuhand immer nur als Beseitigen unliebsamer Konkurrenz sieht und sich so viele als Opfer sehen.

Der Staat ist keine Vollversicherung

Es gibt auch nicht wenige, die sich die alte Schutzzone zurück wünschen, wenn sich 41 Prozent vor der Wahl in Thüringen beklagen, dass der Staat zu DDR-Zeiten mehr für sie getan hätte. Das Problem der DDR war aber auch eine Erziehung zur Unselbständigkeit. Unser Problem jetzt ist, dass der gesamtdeutsche Staat oder besser die Regierenden vorgaukeln, er würde von der Schule bis zur Pflege im Alter viele Probleme für die Menschen lösen. Und sich die Menschen darauf verlassen.

Der Staat hat eine Verantwortung für strukturschwache Regionen - aber nicht die alleinige. Bildrechte: imago/Hohlfeld Aber es wird nicht wie früher in Dörfern Läden oder Kneipen geben, deren Verluste der Staat ausgleicht. Der Staat muss sicher mehr als bisher besonders in strukturschwachen Regionen Daseinsvorsorge betreiben: mit öffentlichem Nahverkehr, Schule, Internetversorgung, kurz gesagt Infrastruktur.



Wer mehr will, muss nicht nur über das Fehlende klagen, sondern selbst etwas tun. Und das haben viele von uns Ostdeutschen nicht gelernt oder verlernt. Die Zustände in strukturschwachen Regionen sind aber kein rein ostdeutsches Phänomen. Da sehen wir manchmal den Wald vor Bäumen nicht und verlieren aus dem Blick, dass es sie auch in Bayern, Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gibt.

Mehr Eigenverantwortung wahrnehmen

Meines Erachtens reden wir uns auch in eine Abwärtsspirale hinein, ohne stolz auf das Erreichte zu sein. Dabei geht es nicht nur um die sanierten Innenstädte. Immerhin hat sich die jährliche durchschnittliche Arbeitslosenquote in Sachsen zwischen 2009 und 2018 von 12,9 auf 6,0 % mehr als halbiert und liegt damit unter den Erwerbslosenquoten von Nordrhein-Westfalen und Hamburg. 75 Prozent der Sachsen bezeichnen ihre wirtschaftliche Lage als gut. Natürlich schmerzt es, dass die Löhne in Ostdeutschland immer noch weit unter den Durchschnittslöhnen in Westdeutschland liegen. Allerdings fehlt es wohl auch an Engagement, über Mitgliedschaft in den Gewerkschaften mehr Unternehmer in Tarifverträge zu zwingen. Die Gewerkschaften müssen aufhören, drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall immer noch für Ost und West unterschiedliche Tarife auszuhandeln.

Bruch war die Flüchtlingskrise