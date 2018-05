Frankreichs Präsident Macron nahm sich einige Tage Zeit und machte damit in Washington offensichtlich Eindruck – nicht nur beim US-Präsidenten, sondern auch im amerikanischen Kongress. Dort vorzusprechen ist klug für die eigenen Interessen, denn in den Parlamenten sitzen die Einflüsterer, die Politik in eine bestimmte Richtung treiben können. Sie wollen durch persönliche Ansprache der Regierungschefs auf Besuch hofiert werden. Die sogenannten Sherpas, die Staatsbesuche vorbereiten, können das nicht leisten.

Handelsstreit mit den USA wäre vermeidbar gewesen

Angela Merkel scheint auf derartige Auftritte und Gespräche keinen Wert zu legen. Allerdings zeigt der Blick auf ihre nun fast dreizehnjährige Amtszeit, dass mit dieser Stippvisiten-Diplomatie meistens keine Konflikte gelöst werden. Das zeigt sich besonders im Verhältnis zu den USA - nicht erst seit dem Amtsantritt von Donald Trump. Merkel ließ über Jahre hinweg die Verhandlungen zum Transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP einfach laufen, bis Obama nicht mehr im Amt war. Sie suchte nicht nach Verbündeten außerhalb des Weißen Hauses, bis die Chance vertan war.

Heute wäre es mit einem Abkommen für Trump schwerer, Handelsbarrieren aufzubauen. Erstaunlicherweise werden jetzt viele bei SPD, Grünen und Linken zu Vorkämpfern für den Freihandel, die früher TTIP und CETA vehement bekämpft haben und eine Anti-Stimmung in der Bevölkerung erzeugten, gegen die Merkel nicht angehen wollte.

Mehr Verständnis für russische Sicherheitsbedenken

Tim Herden Bildrechte: ARD Hauptstadtstudio, Steffen Jänicke Auch in Richtung Russland lässt sich Merkel viel von Stimmungen treiben. Man muss Putin nicht mögen, doch sein Vorwurf ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass er lange Zeit zu Gesprächen bereit gewesen wäre. Die Annexion der Krim ist völkerrechtswidrig. Ebenso seine Unterstützung für die ukrainischen Separatisten. Aber besonders Merkel hätte auf der Basis der guten und besonderen deutsch-russischen Beziehungen vor der Eskalation der Konflikts in der Ukraine die Gesprächskanäle mit dem Kreml nutzen sollen, um sich mit den Sicherheitsbedenken Russlands auseinanderzusetzen.



Die Spirale dreht sich allerdings weiter. NATO-Truppen an den Grenzen zu Russland, dazu zum Teil noch unter deutschem Kommando sind nicht unbedingt eine vertrauensbildende Maßnahme. Ganz abgesehen von der zwiespältigen Sanktionspolitik. Russisches Gas nehmen wir gern, aber Technologien liefern wir nicht dorthin - übrigens zum Nachteil vieler ostdeutscher Unternehmen. Andererseits braucht man Russland über die Ukraine hinaus, um die Konflikte in Syrien oder beim Iran-Abkommen zu lösen.

Frühere Ostpolitik war erfolgreicher

Viele verweisen nicht zu Unrecht auf die frühere Ostpolitik. Wer was wollte, musste nach Moskau reisen. Da muss man nicht erst mit Willy Brandt und seinem Kurs "Wandel durch Annäherung" beginnen. Schon Konrad Adenauer flog dorthin, um die letzten deutschen Kriegsgefangenen nach Hause zu holen. Ohne den engen Draht zwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow wäre die deutsche Einheit niemals so schnell gekommen. Und Kohl überzeugte zugleich den zweifelnden US-Präsidenten George Bush von seiner Idee der Einheit in langen Gesprächen. Kurzbesuche, wie am Freitag in Sotschi bringen da wenig, auch wenn es scheinbar mit Blick auf die Ukraine kleine Fortschritte gab.

Merkels Außenpolitik ist nicht nur gegenüber Russland von ständiger Unentschiedenheit geprägt. In jeder Rede spult sie einen langen Teil über die Krisen der Welt ab, scheut aber politische Initiativen, um die Konfliktherde zu löschen. Merkel wartet immer ab, ist eher ein diplomatischer Mitläufer. Auch wenn es um Europa geht.

Merkel muss mit Macron EU reformieren

Klar wird es für Deutschland teurer, wenn Großbritannien die EU verlässt. Es ist allerdings eine Mär, dass wir unser gutes deutsches Geld ohne eine Gegenleistung in den Brüsseler Topf ohne Boden gießen. Viele Milliarden Fördergelder flossen in den letzten fast drei Jahrzehnten nach Ostdeutschland. Umso ratloser macht einen, dass genau hier die Skepsis gegenüber der EU so groß ist. Deutsche Unternehmen exportieren weit mehr in die anderen EU-Länder als umgekehrt importiert wird. Der Handelsbilanzüberschuss sichert viele deutsche Arbeitsplätze. Schon aus deutschem Eigeninteresse müsste sich Merkel mit Präsident Macron an die Spitze einer Reform der EU stellen.