Der Begriff "Vaterland" ist oft, besonders in Kriegen, missbraucht worden. Aber politische Gedichte entstehen im Kontext ihrer Zeit. Damals, im Vormärz des 19. Jahrhunderts ging es um die Einigung Deutschlands. Das Wort "Vaterland" war dafür das Synonym. Auch Frauen versammelten sich hinter der Forderung nach einem geeinten deutschen Vaterland in den revolutionären Auseinandersetzungen der 1848/49 und standen mit auf den Barrikaden vor nun 170 Jahren.

Doch wollen wir jetzt wirklich anfangen, alle Gedichte und Lieder aus vergangenen und gegenwärtigen Zeiten nach "männlicher Bezugnahme" zu durchleuchten und umzuschreiben? Was wird dann aus dem Ruf der Französischen Revolution "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit"? Taufen wir ihn um in "Freiheit, Gleichheit, Kollegialität"? Darf die Partei von Frau Rose-Möhring, die SPD, nie wieder "Brüder zur Sonne zur Freiheit" singen? Wie steht es um das "Vaterunser"?

Heute lachen wir darüber, aber so lang ist es noch nicht her, dass aus ideologischen Gründen in der DDR "Aerobic" zu "Popgymnastik" wurde und es im Osten "Kosmonauten" statt "Astronauten" gab.

Wenn wir nun eine geschlechterneutrale Sprache haben wollen, müssen wir eigentlich auch die "Muttersprache" auslöschen und vielleicht in "Heimatsprache" umbenennen. Allerdings tun sich auch viele mit dem Begriff "Heimat" schwer. Was ist mit dem "Mutterwitz" oder dem schönen traurigen Wort "mutterseelenallein"?

Sprache lebt und ändert sich. Oft von selbst. Sie passt sich politischen und gesellschaftlichen Veränderungen an. So ist längst der "Negerkuss" aus unserem Wortschatz verschwunden und durch den "Schokokuss" ersetzt. Ähnlich ergeht es dem "Zigeunerschnitzel", allerdings auch aus kulinarischen Gründen. Selbst der "Broiler" ist in Ostdeutschland nicht mehr in aller Munde. Zukünftig werden sich in Gesprächen, Schriften und Bezeichnungen immer öfter geschlechterneutrale Formulierungen durchsetzen. Weil es selbstverständlich wird.