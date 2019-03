Wenn Ostdeutsche Ähnliches taten, nannte man das abschätzig Seilschaften. Die einen übersprangen durch den Wechsel ins Beitrittsgebiet einige Beförderungsstufen. Die anderen, die Ortskräfte, leiden bis heute unter einem Beförderungsstau. Denn wer damals mit Anfang dreißig in den Osten kam, ist heute noch da und sitzt auch noch ein paar Jahre auf seinem Stuhl. Das wurde praktiziert von der Bundesregierung und den Regierungen in den Ländern - bis hinunter in die letzte nachgeordnete Behörde, in Kommunen und Verwaltungen. Und es passiert noch heute.

... und im Bundestag

Ein Beispiel: Laut einer Recherche meines Kollegen Markus Decker vom Redaktionsnetzwerk Deutschland gibt es im Bundestag keinen ostdeutschen Abteilungsleiter. Von 14 Unterabteilungen wird eine von einem Ostdeutschen geleitet. Außerdem kommen von 101 Referats-, Fachbereichs- und Sekretariatsleiterinnen und -leitern nur vier aus Ostdeutschland. Nun hätte man das ändern können. Drei neue Abteilungsleiterposten waren zu besetzen.

Die Bundestagsverwaltung ist die oberste Bundesbehörde. Keine ihrer Abteilungen wird von einem oder einer Ostdeutschen geleitet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In einem Fall kam ein ostdeutscher Bewerber trotz guter Voraussetzungen nicht zum Zug: Magisterstudium an der Humboldt-Universität in den Fächern Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft, Dozent für politische Bildung bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, Büroleiter des ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse (SPD), Leiter der 70-köpfigen Unterabteilung Europa.



Es wurde der Büroleiter von Parlamentspräsident Schäuble berufen. Begründung der Ablehnung des Ostdeutschen: zu jung - mit 49 Jahren (!) - und kein Jurist. Schäuble hatte übrigens einst den Einigungsvertrag ausgehandelt und lobte zuletzt am 3. Oktober 2018 in einer Festrede die Ostdeutschen für ihre friedliche Revolution und ihren Beitrag zur Deutschen Einheit. Nur scheint für die "Revolutionäre" kein Platz in der Demokratiezentrale.

Argumente gegen die Ost-Quote

Trotzdem bin ich gegen eine Ostquote. Denn eine Quote hat immer einen Beigeschmack. Man habe den Posten nur aufgrund seiner Herkunft bekommen und nicht aufgrund seiner Kompetenz. Frauen können davon ein Lied singen. Wie oft hört man in den letzten Jahren den Satz, wir brauchen für den Job eine Frau wegen der Quote. Das klingt erniedrigend. Um sich dieses Eindrucks zu erwehren, müssen dann "Quotenfrau" oder "Quotenossi" doppelt so gut sein und doppelt so viel arbeiten.

Unterwandern die Ossis den Westen?

Auch stimmt nur bedingt die Rechnung, es gäbe zu wenige Ostdeutsche in Führungspositionen. Vielleicht gilt es für die DAX-Unternehmen. Und es stimmt, wenn man nur auf die neuen Länder schaut. Doch der Osten unterwandert längst den Westen. Eine steile These! Aber zwei Millionen Menschen haben seit der Wende "rüber gemacht". Besonders die Jungen zog es nach drüben.

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange wurde in Rudolstadt geboren. Bildrechte: dpa So ist die Tochter eines Freundes Richterin in Karlsruhe. Der Sohn einer Freundin arbeitet in einer renommierten Anwaltskanzlei in Köln. Eine Ostdeutsche ist Bürgermeisterin von Flensburg, der drittgrößten Stadt Schleswig-Holsteins. Und das sind keine Einzelfälle. Diese Ossis werden auch nicht zurückkommen, sondern Karriere im Westen machen und dort bleiben. Weil sie mehr verdienen und Wurzeln geschlagen haben. Weil sie dort zu Hause sind.

Wandel kann man nicht mit einer Quote steuern

Zu Hause: Wahrscheinlich sind das viele Westdeutsche nach drei Jahrzehnten im Osten auch hier. Ich erlebe gerade auch unter meinen westdeutschen Kollegen in der Redaktion von MDR AKTUELL, dass sie Ostdeutschland gegen westdeutsche Vorurteile verteidigen, weil sie seit Jahren hier leben und arbeiten.