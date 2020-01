Rituale gehören zur Politik wie Ostern und Pfingsten zum Kirchenjahr. Aber Kirchen und Parteien haben ein ähnliches Problem: Die Kirchen füllen sich kaum mehr zu Ostern, weil der Reiz viel zu groß ist, die freien Tage zum Vergnügen zu nutzen. Und auch die Parteien haben es immer schwerer, in der täglichen digitalen Informationsflut mit ihren Botschaften zum Bürger durchzudringen. Umso erstaunlicher, dass sie wie die Kirchen am Gottesdienst an Jahrzehnte alten Ritualen festhalten.

Verstaubte Traditionen

Unser Hauptstadtkorrespondent Tim Herden kommentiert das Berliner Politikgeschäft. Bildrechte: MDR Zum Beispiel am Dreikönigstreffen der FDP. Das gibt es übrigens schon seit über 150 Jahren. 1866 fand sich der FDP-Vorläufer Fortschrittspartei zum ersten Dreikönigstreffen zusammen. Der Ablauf ist immer gleich: Die liberale Parteiprominenz findet sich am 6. Januar im Stuttgarter Opernhaus zusammen.



Erst redet der jeweilige baden-württembergische Landesvorsitzende der FDP, dann die jeweilige Generalsekretärin der Bundespartei und am Ende der jeweilige Bundesvorsitzende. Im Moment Christian Lindner. Er hatte auch schon bessere Tage. Einzige Modernisierung: Das Rednerpult wurde abgeschafft. Nun wandert der jeweilige Redner im Scheinwerferlicht über die Bühne. Toll! Die Botschaften sind schon vorher bekannt: Kritik an den Grünen, der Klimaschutzpolitik und vor allem keine Selbstkritik. Am Ende gibt es freundlichen Beifall.

Dieses Mal könnte wenigstens interessant sein, wie Lindners engster Mitarbeiter, Marco Buschmann, auf die Idee kam zu fordern, dass CDU/CSU, FDP und eine Abspaltung von SPD-Abgeordneten eine neue Koalition bilden sollten. Unter einer Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Hier scheint Helmut Schmidts Satz, wer Visionen hat, solle sich ins Bett legen, wirklich angebracht. Aber sonst ist das Schauspiel von Stuttgart sehr verstaubt.

Reisen als Wahlkampfhilfe

Auch sehr beliebt bei Parteien zu Beginn des Jahres: Klausuren in Wahlkampfländern. 2020 gibt es nach jetzigem Stand nur eine Wahl, in Hamburg. Dahin zieht es die Grünen. Sie sind getrieben vom irrwitzigen Glauben, wenn ihr Vorstand kurz vor dem Urnengang an der Elbe auftaucht, würde das den Wähler beeindrucken. Ein sinnloses Ritual. Ich habe noch nie nach einer derartigen Klausurtagung erlebt, dass sich für eine Partei die Umfragen verbessern. Hoffentlich kommen wenigstens alle mit dem Zug.

Zur Inszenierung wird auch der Auftritt der bundesweit eher unbekannten Spitzenkandidatin Katharina Fegebank bei der Pressekonferenz der Parteichefs gehören. Dort wird sie überschwänglich von Robert Habeck und noch überschwänglicher von Annalena Baerbock begrüßt, gelobt, darf ein paar optimistische Sätze sagen und wird am Ende nicht mehr als ein Schnittbild sein.

Bilder sagen mehr als Worte

Interessanter wird es da schon bei der CDU. Auch sie macht sich nach Hamburg auf. Nach dem Friede-Freude-Eierkuchen-Parteitag in Leipzig geht es nun ins entscheidende Jahr für die möglichen und selbstberufenen Kanzlerkandidaten. Da erzählen dann Gesten und Bilder mehr als Worte. Es wird schon mit den Vorfahrten vor dem Tagungshotel beginnen und dem Defilee der CDU-Spitzen entlang des Waldes der Kamerastative.

Früh wird die Noch-Favoritin für den Job kommen, die Parteivorsitzende, Annegret Kramp-Karrenbauer. Wetten, dass sie in die Tiefgarage fährt und nichts sagt? Dann endlich das erste Doppelpack großer Limousinen mit Blaulicht auf dem Dach. Ein Ministerpräsident naht. Kommt das Kennzeichen aus NRW, wird es ernst. Bereitschaft für den Auftritt von Armin Laschet. Ein Sicherheitsbeamter öffnet Tür. Der Ministerpräsident wird aussteigen, langsam das doppelreihige Anzugsakko schließen, einen Blick zu den Kameras werfen. Wenn auch der letzte Bilderfänger sein Objektiv auf ihn ausgerichtet hat, schreitet er mit gemäßigten Schritten zu den hingehaltenen Mikrofonen.

Offizielle Botschaft: Geschlossenheit ist wichtig, die Große Koalition muss handeln, die Entscheidungen über die Kanzlerkandidatur werden zur richtigen Zeit fallen. Inoffizielle Botschaft durch Gesten und Habitus: Ich bin der richtige Mann für die Kanzlerkandidatur. Rituale gehören zur Politik. Etwa das Treffen der Ministerpräsidenten - inzwischen mit Selfie. In der Mitte: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Bildrechte: dpa

In der Zwischenzeit wird der nicht völlig chancenlose Außenseiter im Kandidatenrennen, Gesundheitsminister Jens Spahn, wortlos hinter Laschet vorbeigeschlichen sein. Auch heftige Rufe der Reporter, doch noch mal zurückzukommen, wird er ignorieren. Spahn weiß, jedes Wort könnte falsch sein. Lieber Klappe halten.

Vielleicht läuft die Kandidatur auch durch sein neues Image als Macher im Gesundheitsressort auf ihn zu. Dem Wunschtraum vieler CDUler nach einem deutschen Sebastian Kurz kommt er jedenfalls vom Alter näher als Laschet und das Kandidatenphantom Friedrich Merz.

Aber das ist alles mehr oder weniger nur journalistisches Amüsement. Der Bürger will doch nur wissen, wer es wird.

Viele Worte, wenige Taten

Dann folgt die Klausurtagung. Meist zwei Tage. Eigentlich heißt das, sich an einen Ort zurückziehen, an dem man ungestört ist, abgeschieden von der Außenwelt. Doch die Abgeschiedenheit ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Denn auch das gehört zu den Ritualen der Politik, dass die angeblich dort gefassten Beschlüsse schon Tage vorher bekannt sind und auch an die Journalisten verteilt wurden. Natürlich nur "unter Drei", also mehr oder weniger geheim. Die Geheimhaltung reicht dann meist bis zur nächsten Zeitungsausgabe oder Nachrichtensendung. Aber man ist schon vor der Klausur im Gespräch und dann noch während der Klausur, verlängert so scheinbar die Aufmerksamkeit.

Doch es erzeugt mehr Langeweile und leider auch Politikmüdigkeit, wenn tagelang diese Beschlüsse von allen Seiten beleuchtet und von jedem kommentiert werden, gern auch mit den gleichen Worthülsen. Wenn man dann die Dinge nachliest, fehlt oft der Neuigkeitsfaktor.